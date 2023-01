Hitlerova návštěva Brna plná trapasů. Vůdce neskrýval zklamání z tlustého chlapečka

Československo už dva dny neexistovalo. Protektorát Čechy, Morava a Slezsko začínal fungovat. Nutno dodat, že v něm rozhodně neplatila rovnice co Němec, to nacista. Pětina obyvatel druhého největšího města v republice se však evidentně nebránila projevit svoje sympatie k jedné z největších zrůd dějin lidstva. Zdvižené pravice a Hitler v hnědé uniformě. To bylo Brno 17. března 1939. Co se však hrubě nepovedlo?

Hitler tu byl poprvé a naposledy

Hitlerova cesta do Brna původně nebyla v plánu, ale po cestě do Vídně ho večer předtím, nebo dokonce brzy ráno napadlo, že vykoná oslavný okruh v otevřeném pancéřovém voze. Z obyvatel Brna byla tehdy jedna pětina Němců, a tak nemalé množství nadšených fanoušků vůdce muselo veřejně projevit svoje sympatie.

Kromě vítání zdviženou pravicí se rozhodli po Adolfu Hitlerovi pojmenovat do té doby náměstí Svobody. Vůdce rozpínající se Třetí říše však nezakrýval své zklamání, protože údajně stál o to, aby po něm bylo pojmenováno vedlejší Moravské náměstí, kde stál Německý dům, které bylo pro místní Němce kulturním i společenským centrem. Hned jak Hitler odjel, vše bylo vmžiku napraveno.

Nacistický tlustý kluk

Další až komický omyl se stal před radnicí města. Už 15. března se nacista Oskar Judex prohlásil za starostu a u vítání Hitlera nemohl chybět ani jeho syn. Ten ho vítal se slovy, že už se po osvobození Československa může konečně najíst. Nacistická propaganda se tehdy snažila vyvolat dojem, že Němci v Československu trpí hlady. Problém byl v tom, že malý chlapeček byl doslova tlustý.

Největší trapas nastal, když Hitler obdržel od brněnských Němců nejvzácnější archiválii města. Jednalo se o právní knihu písaře Jana ze 14. století. Tu však Hitler odmítl, což bylo pro budoucnost této historicky vzácné knihy požehnání. Ta je díky tomu dodnes v držení města Brno.

