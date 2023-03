Denisa Biskupová z Jedné rodiny: Prozradila, co se dělo při intimních scénách s Mišíkem

Denisa Biskupová hraje s Adamem Mišíkem v seriálu Jedna rodina pár. Mladá dvojice se vyrovnává s nástrahami dospívání, občas si nalije nějakou tu skleničku, užívá si vášnivé chvíle daleko od rodičů, a zároveň řeší, co s nimi bude, až dospějí. Jak už to tak totiž u puberťáku bývá, za žádnou cenu nechtějí být jako jejich rodiče.

Biskupová to nejdříve zkoušela jako malířka

Mišík ve skutečnosti randí s dcerou modelky Ivy Kubelkové Natálií Jiráskovou. Denisa má partnera Kryštofa, který vystudoval herectví, aktivně se mu ale nevěnuje. Jak se Denisa dívá na představitele seriálového Dominika? „Adam je profesionál, moc sympatickej, hodnej. Při choulostivějších scénách se choval ohleduplně, na všem jsme se domluvili, je skvělej," řekla. Vypadá to, že mladá herečka má ve svém kolegovi velkou oporu, žádná láska ale ve skutečnosti nevzniká, ačkoliv by si to diváci jistě přáli.

Cesta k herectví nebyla přitom pro Denisu přímočará. Nejdříve své štěstí zkusila jako studentka malířství. Po úspěšném přijetí na Mezinárodní konzervatoř Praha bylo ale jasno. Je úspěšnou dabérkou a zahrála si už v několika filmech. Objevila se například ve snímcích Prezidentka, Vánoční příběh, Smečka, Hodinářův učeň a také ve zmíněných Bábovkách, které byly natočeny na motivy stejnojmenné knihy od spisovatelky Radky Třeštíkové. Kromě toho ji diváci mohli vidět v seriálech Jedna rodina, Pan profesor, Jitřní záře, v jedné epizodě Specialistů, v Modrém kódu či v seriálu Všechny moje lásky.

Adam Mišík je syn slavného otce

Adam Mišík je synem Vladimíra Mišíka a – na rozdíl od Denisy – se herectví věnuje již od dětství. Věnuje se také zpěvu a moderování. Zahrál si například ve filmech Kráska v nesnázích, Taková normální rodinka, Andílek na nervy, Zátopek nebo Bajkeři. Nechyběl ani ve třetí sérii dobového seriálu První republika.

Jeho otec Vladimír Mišík je český hudebník a zakládající člen skupin The Matadors nebo třeba Blue Effect. Mezi jeho nejznámější hity patří Slunečný hrob, Kuře v hodinkách, Stříhali dohola malého chlapečka podle stejnojmenné básně Josefa Kainara nebo Variace na renesanční téma podle stejnojmenné básně Václava Hraběte.

