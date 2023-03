Nová role ve Specialistech je pro Lamboru tvrdý oříšek: Přiznal vyčerpání

„Teď se na mě nějak sesypalo víc práce, než jsem plánoval, nestěžuju si, naopak. Jen jsem vám chtěl dát vědět, že už pomalu, ale intenzivně vyhlížím to zpomalení mýho diáře. Období, kdy se budu věnovat jen zkoušení nové inscenace Bach a synové v květnu,“ přiznal na svém Instagramu na začátku týdne. Dlouho se přitom po skončení Slunečné nikde v seriálu neobjevil, proto fanynky pravidelnou pondělní dávku Lambory rozhodně kvitují.

Na lásku nemá Lambora štěstí

Marek Lambora dříve randil s modelkou Andreou Bezděkovou, která teď soutěží v reality show Survivor v Dominikánské republice. Vztah jim ale nevydržel. Ačkoliv se poté spekulovalo, že právě Lambora byl důvodem rozpadu vztahu herečky Sáry Rychlíkové a Vojtěcha Vodochodského, syna známého herce a kuchaře Ivana Vodochodského, dvojice nikdy vzájemné sympatie nepotvrdila.

Vypadá to, že se ale mladý herec spíše ponořil do práce, užívá si pracovních příležitostí a na děvčata nemá pomyšlení. Jeho role ve Specialistech ale diváky více než příjemně překvapila. Společně se Zuzanou Kajnarovou nahradili v rolích Jacoba Erftemeijera a Evu Leimbergerovou. Erftemeijer teď naskočil do role v dobovém seriálu Zlatá labuť. Společně s Kajnarovou a Lamborou si v nových dílech také zahrál David Prachař, který byl dříve velitelem celé party. Teď tato role patří Martinu Dejdarovi.

Maminka si přála, aby na konzervatoř nešel

Představitel Matěje Karase byl prý už na gymnáziu považován za třídního šaška. Ačkoliv jeho maminka byla zásadně proti, aby zkusil přijímačky na konzervatoř, nakonec ji úspěšně vystudoval. Ještě téhož roku získal angažmá v Divadle na Vinohradech, kde hraje dodnes, například v inscenaci Romeo a Julie.

Zahrál si ve filmu Dvojníci, Ostravak Ostravski nebo v pohádce Zlaté pírko, také v seriálech Přístav, Černé vdovy nebo Slunečná. Kromě herectví miluje sport, léto například trávil v Portugalsku na surfu. A nejen herectví mu bylo dáno do vínku. Je také skvělý zpěvák, vyhrál například šestou řadu soutěže Tvoje tvář má známý hlas.

Doufejme, že Marek nálož pracovních povinností zvládne a nestáhne se na nějaký čas do ústraní. To by byla pro fanoušky rozhodně škoda!

Zdroj: Instagram, ctidoma.cz, ČSFD, seriál Specialisté

KAM DÁL: Seriál Jedna rodina: Zuzana Vejvodová čelí v soukromí stejnému osudu jako Klára.