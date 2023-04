Kukačky: Rozuzlení zápletky s Terezinou mámou pochopili diváci rozdílně, nebylo to jasné

Tereza Býčková to v poslední době nemá jednoduché. Stejně jako Olga Holcová si nemůže zvyknout na to, že má vlastně dva syny – a ani jednoho pořádně. Tomáš bude vždycky tak trochu Holců – a Jakub rovněž. Navíc kluci už dávno nevědí, kam patří. Až v závěru série si rodiny uvědomí, že vlastně tenhle zmatek dopustily ony samy. A že jsou na vině rodiče, kteří chtěli oba kluky, aby neměli pocit, že jim výměna dětí vzala biologického syna. A zároveň se nechtějí vzdát toho, kterého vychovávali šest let jako vlastního.

Někteří diváci nepochopili, co vlastně Alena udělala

Vlastně je to geniální myšlenka. Ani sami rodiče nevědí, kterého syna chtějí – nejlépe oba. Co když některý z kluků začne víc tíhnout k biologické rodině? Dokáže ho vlastní máma milovat, nebo ho bude vždy srovnávat s dítětem, které s manželem vychovávali odmalička? A co když věci nakonec zůstanou při starém, smíří se s tím někdy rodiny? Co když dva tátové, které Tomáš má, půjdou proti sobě? Kterého má poslechnout? A projeví se v Davidově trestu, že jeho pohnutkou bylo, aby Holcovi neměli postižené dítě? A co Jakub, který má Aspergerův syndrom? Co pro něj budou takové změny znamenat? Jak to zvládne?

Jenže zápletka s Terezinou mámou, která byla dlouho primární v celé druhé sérii, se teď objasnila vcelku nešťastně. A to tak, že diváci celou situaci pochopili dost rozdílně. „Já si myslím, že se chtěla Alena zabít a Terezu opustit,“ říká divačka Martina. „Já jsem to pochopila tak, že se chtěla zabít i s ní,“ řekla pro Čtidoma.cz divačka Romana. „Podle mě chtěla zabít jen Terezu, asi poporodní deprese,“ píše na sociálních sítích Karolína. „Já vlastně vůbec nevím, co se stalo,“ říká Jarka.

Inspirují se tvůrci na konci třebíčskou výměnou holčiček?

Je pravda, že Tereza zaujala svůj klasický postoj, kdy nechce nic vědět, na nic se neptá, a proto diváci ani neměli šanci pochopit, co se vlastně stalo. Je možné, že se to v příštích dvou dílech ještě objasní. Ale až teď, v jedenáctém díle, začalo to pravé drama. Děda Býček konečně řekl, jak celou situaci vnímá, a dodal, že Davida viní z babiččina Alzheimera. Tereza teprve teď řekla, že jí celá situace připadá špatná. Jsou to prý právě oni, tedy rodiče, kdo dává klukům pocit, že nikam nepatří. Poprvé také bylo vidět, že Olga Davidovi zazlívá, co udělal, ačkoliv dosud se zdálo, že to s ní ani nepohnulo.

Všechno je tak řečeno vlastně až ke konci, kdy zbývají poslední dva díly. Na jak dlouho Davida zavřou, zda kluci zůstanou v rodinách, kde vyrůstají odmala, a jak dopadne vše ostatní, to budeme vědět už do konce dubna. Bude zajímavé sledovat, jaký konec vůbec tvůrci zvolí. Právě výsledek soudu museli totiž diskutovat s právníkem. V českých kruzích se podobný případ vyskytl jen u třebíčské výměny dětí, kde se Nikolka s Verunkou do svých biologických rodin navrátily po roce. Vše se tehdy dělo pod dohledem psychologů. Rodiny nakonec na nemocnici vysoudily více než tři miliony. V roce 2012 informoval server iDNES.cz, že vztahy dotčených rodin jsou dobré, své „nepravé“ mamince říkala děvčata teto. Dnes je slečnám už 16 let.

Tato kauza však inspirací pro Kukačky nebyla. „Inspirací mi byla vlastní zkušenost. Mé mamince přinesli po porodu místo mě cizího kluka. Všimla si toho po pár minutách a zjednala nápravu," říká Jan Coufal, autor scénáře.

