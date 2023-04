Statečná Johanka ze Survivoru zbořila tabu ohledně inkontinence. Její odvahu lidé kvitují

V Survivoru není v poslední době o silné zážitky nouze. Například Pepa z kmenu Hrdinů se během odměny dozvěděl tragickou zprávu, že jeho dědeček zemřel. Také Johanka šla s kůží na trh a rozhodla se promluvit o svém zdravotním problému, který je pro ni velmi nepříjemný. S inkontinencí se přitom rozhodně nepotýká jako jediná žena.

Johanka přiznala, že jí během souboje unikala moč

„Mám takový nepříjemný zdravotní problém. Je to dost nepříjemné, ale trpím na inkontinenci. Takže mi celou dobu při souboji unikala moč,“ citoval Johanku web TN.cz. Během slov nešlo přehlédnout slzy. „Určitě to není ostuda a myslím, že tím trpí mnoho žen, jen se o tom nemluví. Je to tajemství, protože je to velmi nepříjemné,“ dodala po návratu na ostrov.

„Klobouk dolů za to, jak jsi to zvládla. Víc k tomu asi nedokážu říct a dát ti jiné konejšivé slovo, než že jsi statečná. Tak jak ses k tomu postavila. Tak jak jsi to zvládla, a vlastně že to i takhle nahlas říkáš," ocenil její odvahu moderátor Ondřej Novotný. Česká urologická společnost ČLS JEP uvádí, že ačkoliv inkontinencí trpí muži i děti, nejčastěji se to týká právě žen. S inkontinencí se dá bojovat také cvičením, případně pomůže urolog.

„Inkontinence moči, to je problém, s nímž se podle výsledků mezinárodních studií setká až 16 procent obyvatel Evropy a Severní Ameriky. Ačkoliv vás toto onemocnění neohrožuje na životě, dokáže vám jej pěkně znepříjemnit. Může vést až k narušení sociálních kontaktů, kromě hygienických potíží je ohrožena i psychika pacienta,“ vysvětluje na svém webu.

Zatím nejsilnější moment celého Survivoru

„To byl pro mě nejsilnější moment celého Survivoru,“ píše divačka Ilona. „Trpěla jsem na to po porodu a fakt jsem se styděla. Tohle mi dává naději, že to zkrátka bude problém, o kterém se mluvit může,“ píše fanynka Klára. „Johanka je boží, ona by si to zasloužila vyhrát,“ píše Zuza. Našli se však i tací, kteří měli potřebu najít nějaký problém a komentovali nevhodný výběr Johančiných plavek. To však nijak nesnižuje skutečnost, že Johanka je jedním z nejvýraznějších a nejoblíbenějších hráčů letošní sezóny.

A vypadá to, že se Johanka po příjezdu nejenže nebude mít za co stydět, ale že navíc pomohla vynést na světlo problém, o kterém se dosud nehovořilo a který je pro mnoho žen důvodem ke studu.

Zdroj: TV Nova, TN.cz

