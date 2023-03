Dvojka na zabití: Kriminálka, která spojila Sandevu a Prachaře. Byla z toho láska jako trám

Jeden z nejstabilnějších a nejpohodovějších párů českého šoubyznysu tvoří Sara Sandeva a Jakub Prachař, o kterém jeho matka Dana Batulková mluví jako o muži, který je laskavý a vždy hodný. Jeho bývalou manželkou je Agáta Hanychová, která brzy pojme za manžela mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. Prachař s Hanychovou spolu mají dceru Miu, aktuálně ve střídavé péči.

Sara Sandeva je prý těhotná

Informaci o těhotenství Sandevy přinesl jako první web Sedmička, kterému měl blízký zdroj sdělit, že se v divadle ví o tom, že herečka má za sebou už první trimestr. Pokud je to pravda a dvojice se rozhodne se světem sdílet radostnou novinku, potvrdí to zřejmě co nevidět.

Prachař vedle Sandevy jen září a je vidět, že je konečně opravdu spokojený. Na to, zda dojde na svatbu a kráska dostane vytoužený prstýnek, si budete muset počkat. Před časem se během porotcování pořadu Česko Slovensko má talent nechal slyšet, že ještě nemůže umřít, protože pomýšlí na další rodinu. Ani jeden z nich zatím těhotenství oficiálně nepotvrdil.

Osudová role a láska k tomu

„Já si myslím, že věk nehraje roli. Myslím, že je to o tom, jací jste, prostě o lidech. Já jsem opravdu nad věkem nikdy moc nepřemýšlela, ale vždycky jsem se tedy kamarádila a bavila se staršími lidmi, ale nevím, čím to je. A zrovna Jakub má v sobě mladej elán, u něj to není vůbec poznat, že je starší,“ citoval Saru portál blesk.cz. Je vidět, že jim to skvěle klape.

Ani Prachař nešetří slovy chvály na adresu své milované. Nedávno napsal na svůj Instagram, že je Sara nejlepší holka na světě. A zdá se, že trnem v oku už to není ani jeho bývalé manželce Agátě, která nedávno v rozhovoru řekla, že Mia má ráda nejen Marianu, Jakubovu sestru, ale také Saru.

Ať už je Sara těhotná, nebo není, je jasné, že příběh kriminalistky Karolíny Světlé ve Dvojce na zabití bude už navždy její osudová role.

Zdroj: FTV Prima, Instagram, blesk.cz, ČSFD

