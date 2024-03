Šárka Krausová ze Zlaté labutě touží po dětech. Přiznala, že teď už je to v jiných rukou

Ačkoliv se možná svého příchodu do seriálu Zlatá labuť herečka Šárka Krausová bála, diváci ji přijali s nadšením. Je konečně postavou, která vnáší do seriálu potřebné dobro, zastání i oporu pro ty, kteří to nemají momentálně jednoduché. Nejčastěji se na place potkává se Simonou Lewandowskou, Kristýnou Ryškou a Adamem Vaculou.

„Toni je Češka, ale dlouhá léta žila ve Francii, takže má v sobě takové francouzské kouzlo. Je to postava, která je lehce tajemná, a myslím si, že by měla diváka trochu tahat za nos a nechat ho hádat, jestli je pozitivní, nebo negativní. Tak doufám, že se nám to podaří,“ přála si. Diváci však nepochybují, že právě ji teď seriál, který se stává velmi temným a pro diváka náročným, potřeboval!

Námluvy poezií

Ačkoliv se nesly zvěsti, že by snad měla s Vaculou přeskočit jiskra, Krausová si užívá dokonalou romanci s hercem Ondřejem Krausem. Ten se v Labuti mihl také, mnohem větší prostor však dostal například v Kukačkách.

Když o krásnou herečku usiloval, četl jí po nocích poezii, a i když byla ve fázi, kdy žádného partnera nehledala a ani ji nenapadlo, že by se snad měla zamilovat, lehce mu podlehla. Ondřeje pak na rodinném statku, kde musel vstát brzy, aby udělal, co je potřeba, podezřívali, že v noci popíjel. Snad tehdy jen nechtěl přiznat, jak moc zamilovaný do své kamarádky je. Hrají spolu totiž na prknech vinohradského divadla a nikdo by je dříve nespojoval.

Ale opaky se přitahují! Všechny pak herečka překvapila tím, že se vzdala slavného jména Vaculíků a přijala jméno Krausová. Že by se z ní ale stala statkářka? Ráda říká, že sice má statek, ten se bez ní ale lehce obejde. Když už totiž přiloží ruku k dílu, spíše prý něco rozbije, provrtá nebo zničí.

Randila s Markem Lamborou

Velkou láskou Šárky byl také herec Marek Lambora ze Specialistů, se kterým se dala dohromady v dobách, kdy hrála v Ulici Adrianu Peškovou. Ačkoliv mladší partner na ní mohl tehdy oči nechat, láska jim nevyšla a po pár letech byl konec. Lambora od té doby nemůže najít tu pravou, ale Krausová dala znovu přednost mladšímu muži – a zdá se, že jim to s Ondřejem skvěle klape. Mnozí se tak ptají, zda spolu touží po rodině a odhodlají se někdy jejich vztah posunout dál!

„Samozřejmě, o dětech jsme mluvili, ale to není na nás. To se musí dít vůle Boží,“ řekla. Zdá se, že to zkrátka nechávají na osudu, a pokud se zadaří, bude z nich jedna velká šťastná rodina. Zatím si užívají práce, kariéry i přírody na statku. A o tom, že to mezi nimi skvěle klape, svědčí i fakt, že Kraus hraje v mnoha představeních právě s Lamborou a nemají spolu nejmenší problém! Také Krausová už se s Markem před kamerou potkala a krásně jim to ladilo. Tak půvabnou ženu by si měl Ondřej rozhodně hlídat!

Zdroj: autorský článek

