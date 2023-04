Závěr Kukaček: Štiplístek, cigareta u kočárku a zklamání. Na slzy to ale stačilo

To, o čem se spekuluje celou dobu, se potvrdilo. Druhá řada je zklamáním. Zda měl být nejsilnějším momentem seriálu Kukačky rozsudek soudu, nebo pravda od Tereziny mámy, to se můžeme jen dohadovat. Ani jedno však nebylo natolik silné či překvapivé, aby to druhé sérii vtisklo punc seriálu, který si s chutí pustíte znovu.

Holcovi zachránili Terezu, ta u soudu zachránila je

Kdo si nepobrečel u Terezina výstupu u soudu, když pracovnice OSPOD vyřkla svůj verdikt, ten má srdce z kamene. Jakub musí zůstat s Terezou, Tomáš si však zaslouží své biologické rodiče. Tím, kdo by měl na celé situaci tratit, jsou tak Holcovi. Kdyby to tak tvůrci nechali, možná by půlku národa naštvali, bylo by to ale něco, o čem se mluvilo. Martin, který považoval za nejlepší volbu získat oba kluky a vrátit se do Prahy, tak ostrouhal. Celou dobu je evidentní, že právě on na vesnici nepatří a trápí se tam. Kariéru na venkově nevybuduje.

Má doma ale holku pro rodinu, která se právě dozvěděla, že jí Olga s Karlem zachránili život. Kdyby ji nezachránili před smrtí, pro kterou se rozhodla její matka pod tíhou poporodní deprese, možná by se v ní taková velkorysost neprobudila. A na světě by byly další problémy a možná i další série s ústředním tématem v podobě boje Holcových o získání „svého“ syna zpět. To ale tvůrci nechtěli, třetí řada se pravděpodobně nechystá. A tak druhá série skončila tak, jak začala – na společném dvorku, kde to rodinám většinu času nefunguje. Je to ale asi nejlepší řešení, které mohl scenárista ve své těžké roli vymyslet. Tím spíš, pokud nemá pro tuto situaci oporu v judikatuře České republiky. Těžko založíte precedent seriálem na České televizi. Neměl tak vlastně na výběr.

Vznikla druhá série z nutnosti?

To jen svědčí o tom, že druhá série zkrátka musela vzniknout, protože ta první měla vysokou sledovanost a bylo to žádoucí. Že je to nastavovaná kaše, uvařená z vlažné vody, už nikoho nezajímalo. Celá sledovanost pravděpodobně žila z nadšení, které vzbudila první řada. A v konceptu celého projektu Kukaček je to vlastně pochopitelné.

Nejsilnějším momentem celé druhé série byla původně poporodní deprese Marcely, která úzce souvisela s Aleniným činem při narození Terezy. Zmizela ale tak rychle, jak se v seriálu objevila. Ve třináctém díle už byli diváci svědky usměvavé mladé maminky, která se hbitě vrátila do práce v místní samoobsluze a klidně si dá čouda kousíček od kočárku, když malý zrovna usíná. To pochopitelně na televizních obrazovkách moc dobře nevypadalo. Naopak nejsilnějším momentem je hláška Štěpána Benoniho, že Marcelin Luboš je Štiplístek, když se přidal k Českým drahám jako průvodčí.

Mám rád silné konce, říká scenárista Coufal

„Záměna dětí v takové podobě, v jaké ji ukazujeme v seriálu, nemá jednoznačné řešení. Vlastně nejde uzavřít už nikdy. Dotčení lidé jsou tím spojeni napořád. Každá jednotlivá postava má navíc svůj vlastní pohled. Snažil jsem se, aby bylo možné všem postojům rozumět a všechny chápat. Nejde říct, čí řešení by mi bylo nejbližší. Určitě bych se ale – stejně jako Tereza, Martin, Olga a Karel – zkoušel domluvit na řešení, které by bylo přijatelné pro všechny,“ řekl scenárista Jan Coufal.

„Mám rád silné konce, které vyvolají emoci, které dávají prostor k přemýšlení. Snad se nám takový podařilo natočit i u této série. Protože u příběhu platí, že takový, jaký je konec, je i dojem z celého díla,“ dodal. A to je právě ten problém. Bylo to sice na slzy a zoufalá Olga u soudu vás prostě chytla za srdce, je to však zásluhou umění herečky Sabiny Remundové, nikoliv scénáře. Pokud platí Coufalovo tvrzení o konci, pak se druhá řada Kukaček právě zařadila do průměru televizních seriálů, které neurazí, nenadchnou, znovu si je ale zřejmě jen tak nepustíte. A možná je to v pořádku a mělo to tak být. Na slzy to stačilo.

Třetí řada nebude

„Musím neskromně říct, že konkrétně s úspěchem Kukaček jsem trochu počítal už od první příběhové idey. Od okamžiku, kdy jsme začali se scenáristou Janem Coufalem stavět koncept vyprávění děje tohoto seriálu,“ nechal se slyšet producent Filip Bobiňski.

„Samozřejmě jsem také předpokládal, že samotné téma záměny dětí bude u diváků fungovat. Když se po odvysílání prvních několika dílů začaly objevovat pozitivní ohlasy, tak už jsem byl rozhodnutý, že budeme pokračovat. Věděli jsme, jak – a byli jsme na to připravení. Stejně jako už teď víme, že třetí řadu natáčet nebudeme. Kluci už by nám moc vyrostli, museli bychom skákat v čase a už by to byl úplně jiný seriál,“ uťal Bobinski spekulace, zda televize náhodou neuvažuje o dalším pokračování.

