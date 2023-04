Ženy po třicítce jsou lepší matky, říká studie

Americký vědec John Miowsky přichází ve své studii s tvrzením, že nejlepší věk pro první porod je u ženy 34 let. Soustředil se přitom na zdravotní hlediska, přičemž po dosažení 40 let věku už dle studie strmě narůstají zdravotní problémy spojené s těhotenstvím. Jeho slova částečně potvrzuje také doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. z Porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle něj je optimální věk pro prvorodičku někde mezi 25 až 35 lety, poté už významně stoupá riziko chromozomálních vad. Změny v reprodukčním chování avizují také statistiky ČSÚ, přičemž k nim dochází kontinuálně od počátku devadesátých let 20. století. Dlouhodobě se také zvyšuje počet dětí narozených mimo manželství.

„Zatímco na počátku 21. století připadalo maximum narozených na věkovou skupinu žen 25–29 let (a na počátku 90. let 20. století již na 20–24 let), od roku 2008 má nejvíce narozených dětí matku ve věkovém intervalu 30–34 let. Stejně tak se v čase posouval do vyššího věku i vrchol plodnosti: v roce 2001 byl počet živě narozených na tisíc žen nejvyšší u 25–29letých, od roku 2011 dosahuje maxima až u žen 30–34letých. Průměrný věk žen při narození dítěte tak mezi roky 2001 a 2020 vzrostl z 27,5 na 30,2 let, tj. zvýšil se o 2,6 roku. Od počátku 90. let 20. století již o 5,5 roku,“ uvádí ČSÚ.

Starší rodička umí zvládat své emoce, říká studie

Nelze však opomenout ještě další hledisko, které je nutné při vstupu do mateřské role uvážit – mentální zdraví rodičky a schopnost pracovat se svými emocemi. Na tuto oblast se zaměřila dánská studie z Aarhuské univerzity, jež analyzovala 4 741 dánských matek, které měly potomky ve věku 7, 11 a 15 let. Čím byla zkoumaná matka starší, tím méně se potýkala s nevhodným chováním svých dětí, dokázala je usměrnit a citlivěji vést. Používala méně verbálních a fyzických sankcí vůči dětem ve věku 7 a 11 let. Ve věku 15 let pak zůstala tato asociace významná pro verbální sankce, nikoliv však pro fyzické.

Matky byly v těhotenství také šťastnější a pěstovaly stabilnější vztahy. Dost pravděpodobně totiž v takovém věku už neřešíme finanční problémy a nežijeme od výplaty k výplatě. Ale také více pečujeme o partnerský vztah a nemáme potřebu utíkat od problému po první neshodě. Nutno však dodat, že z biologického hlediska je ideální věk pro početí odlišný – ženu od 35 let už gynekologové označují jako starší rodičku.

Mateřství v pozdějším věku nesedne každé ženě

„Chtěla jsem děti hned ve dvaceti, ale nebyl chlap. Přišlo to až před pěti lety, to mi bylo třicet pět. Díky bohu, že to nebylo dřív. Nemám alespoň pocit, že mi něco uteklo,“ říká pro Čtidoma.cz čtenářka Markéta. „Když se narodila naše Amálka, všechno už jsme měli zajištěné. Dům, rezervu na účtu, něco jsme procestovali. Nedovedu si to představit jinak, bylo to skvělé rozhodnutí,“ souhlasí naše další čtenářka Alice.

Najdou se pochopitelně i ženy, které si dítě v pozdějším věku nedokážou vůbec představit. „První dceru jsem měla ve dvaceti, druhou v pětadvaceti. Dnes už bych na to před čtyřicítkou asi neměla energii, jsem ráda, že mám volné ruce,“ zamýšlí se pro Čtidoma.cz čtenářka Magda. „Prvního syna jsem měla ve 22 letech, druhého až ve 38 letech. Dneska už cítím, že na úkoly, aktivity a zážitky vlastně nemám energii, bylo mi 50. První syn se měl se mnou asi lépe,“ běduje Žaneta. Jak je vidět, mateřství v pozdějším věku zkrátka není pro každého.

Slavné matky po čtyřicítce

Prvního potomka přivedla na svět po čtyřicítce například zpěvačka Martina Pártlová, rozhodně však není sama. Ředitelka Kapky naděje Vendula Pizingerová porodila syna Josefa ve věku 48 let, Veronika Žilková přivedla ve 43 letech na svět dceru Kordulu. Olga Menzelová, vdova po režisérovi Jiřím Menzelovi, přivedla na svět ve 43 letech syna Alberta. I populární zpěvačka Ilona Csáková dlouho čekala na roli matky. Ve 38 letech porodila prvního syna, o tři roky později druhého. Světoznámá topmodelka slovenského původu Adriana Sklenaříková se své první dcery dočkala dokonce až ve 46 letech. Kvůli kariéře dlouho těhotenství odkládala, a když se konečně rozhodla, už to tak jednoduše nešlo. Podstoupila dvakrát umělé oplodnění a po neúspěchu zvažovala adopci. Nakonec se však zadařilo.

I ve světě najdeme příklady matek, které s rodičovskou rolí posečkaly. Je mezi nimi například herečka Salma Hayek, která porodila svou dceru ve 41 letech, Nicole Kidman, které se první biologické dítě narodilo rovněž ve 41 letech, předtím dvě adoptovala. Janet Jackson, dcera nejslavnějšího krále popu, porodila syna dokonce až v 53 letech. Krásná herečka Halle Berry porodila první dceru ve 41 letech, syna ve 47 letech. Slavná zpěvačka Mariah Carey se role matky dočkala ve 41 letech, dlouho nemohla otěhotnět, jednou dokonce potratila. Nakonec si vymodlila dvojčátka.

