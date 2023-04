Poporodní deprese Marcely je pro Kukačky spásou. Barešová zastínila Dancingerovou, hraje to skvěle

Denisa Barešová je skromná holka. Žije v malém bytě na Vinohradech, který vybavila nábytkem z bazaru. Má ráda funkční věci, dobrou knihu a kvalitní role. Seriál Kukačky z ní udělal hvězdu. „Takhle velký herecký prostor jsem ještě nikdy předtím nedostala. Byla to rozhodně obrovská příležitost, která přišla v pravý čas – a jsem za ni vděčná. Je to velká role, má různé polohy, rozhodně tam bylo co hrát,“ řekla o Marcele z Kukaček. Ve druhé sérii však chtěla, aby role Marcely byla menší než v té první. „Jak znovu a znovu dává šanci všem těm chlapům, kteří se o ni ucházejí. Chvílemi mi to přišlo, že je to až proti její nátuře. V rámci vesnice, kde žije, určitě vybočuje z řady, zároveň ale dělá spoustu věcí, které se mně osobně nelíbí,“ zkritizovala Barešová, jak je role Marcely napsaná.

Ta je milenkou ženatého doktora, který kvůli pletkám na pokoji přijde pozdě k porodu jejího bratra. Miminko pak po narození chvíli nedýchá a Marcelin strýc David pojme podezření, že by mohlo být nemocné. Rozhodne se je vyměnit s jiným klukem, neví však, že jde o syna jeho školní lásky.

Barešová je celá Marcela, hraje ji bravurně

Sama Marcela s doktorem otěhotní, a ačkoliv v první sérii o ni svádí boj Luboš a Hynek, ve druhé zařizuje byt právě s Lubošem, který jí předtím kradl peníze z obchodu. Po narození syna Káji však nakonec bydlí doma. Herečka se nechala slyšet, že čím dál prostupovala příběhem své postavy, tím ji byla vlastně vzdálenější. Někteří příbuzní ale tvrdili, že Marcela, to je zkrátka celá Denisa – držkatá a na pár facek! Barešová se v ní ale nevidí a prý má svatou trpělivost v situacích, kdy by ona sama už dávno vyletěla.

Právě o druhé sérii Barešová práskla pravdu, když přiznala, že žádné nadšení z dvojky se nekonalo. „Režisér seriálu Biser Arichtev to do médií několikrát řekl – nikdo z nás nebyl nadšený, když se rozhodlo, že bude druhá série. My v Česku jsme mistři v nastavování kaše, což já osobně úplně nenávidím. I potom, co jsme dotočili druhou sérii, jsem si říkala, že se opravdu jen málokdy stává, aby dvojka byla aspoň stejně dobrá jako jednička,“ řekla.

Denisa zastínila Martu Dancingerovou

A ačkoliv se zase tolik nemýlila a dvojka je o dost slabší oproti jedničce, Barešová si musela v mladém věku zahrát maminku, která trpí poporodní depresí (pravděpodobně, v seriálu to totiž nebylo ani jednou řečeno, jen jí Tesař předepsal antidepresiva), odmítá svého syna, těžce k němu hledá lásku, a ještě obtížněji se smiřuje s tím, že přišla o dávku svobody, která pro ni byla do té doby samozřejmá. Věříte jí to, je to autentické, štve vás, a zároveň byste ji nejraději objali – je to úžasné vyjádření začátku nové životní role, který prostě není tak růžový, jak si každá maminka před porodem maluje.

Barešová sama děti nemá, ale její chvějící se hlas při obavě, že nebude kojit, nebo zoufalství a vztek z neutichajícího pláče, to je herecký výkon, kterým snadno předehnala hvězdu Martu Dancingerovou. Ta sice Terezu hraje úžasně, ve dvojce však nedostala v těžkých scénách prostor. Vše navíc zkazila chabá linka s její matkou. Marta je navíc teď na obrazovce skoro všude – ve Specialistech hraje novinářku, ve Zlaté labuti prodavačku a v Kukačkách maminku. Například jejího kolegu Davida Novotného přiměl fakt, že je moc vidět, k tomu, aby se po natočení Kukaček z hereckého světa na chvíli stáhl. Dancingerová má však sama děti, a tak pro ni pochopení děje Kukaček bylo o něco snazší než pro Barešovou. Přesto ji talentovaná žena zcela zastínila – a je jisté, že o ní ještě uslyšíme.

