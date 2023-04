Nový seriál Volha si možná dělá legraci z Babiše: Standovi Pekárkovi dali stejné číslo svazku. Přesto diváci kritikou nešetří

Nová pětidílná série Volha je adaptací románu „Volha – záznam o provozu motorového vozidla“ producenta Karla Hynie. Zda je stejné číslo svazku, které kdysi patřilo agentu Burešovi, záměr, pokus o vtip, případně pouhá neznalost, to se možná ještě dozvíme. Přípravy na to, aby vše bylo dokonalé, byly vskutku velkolepé. Probíhal například výkup oblečení. Sešlo se ho tolik, že z toho bylo 500 kostýmů. Ve Volze si zahrál také Otmar Brancuzský. Role hospodského pro něj byla poslední. Zemřel letos v únoru.

Odhalené scény maminky Anety Krejčíkové

Známá herečka Aneta Krejčíková, která se proslavila zejména rolí v seriálu Ulice, si ve zmíněné minisérii zahrála sekretářku Květu, která vleze do postele klidně i svému šéfovi – a bude nejvěrnější milenkou Pekyho. To s sebou pochopitelně nese nutnost odvážných scén. To ale pro Krejčíkovou nebyla žádná novinka. Prsa ukázala už ve zmíněné Ulici a také ve filmech Poupata, Všiváci, kde si střihla milostnou scénu s Jiřím Langmajerem, a také Rapl, kde vylézala mokrá a takřka nahá z vany, čímž ukázala téměř vše. Že by pro ni byly odhalené scény nějakou novinkou, se tedy zrovna říct nedá.

„Například před nahýma scénama si musím dát panáka! Přitom jsem zapsaná jako ta herečka, které nevadí se svléknout. Jsem exhibicionista, ale není to vždy úplně jednoduché,“ přiznala Krejčíková v rozhovoru pro Blesk.cz. Jediná role, do které by mladá maminka už nešla, je role v pornografickém filmu.

Stanislav Majer všude

Nechybí ani Stanislav Majer, který se v současnosti objevuje na televizních obrazovkách hned ve třech projektech – nejen ve Volze, také v Jedné rodině jako Aleš Crha a v Zákonech vlka, kde hraje po boku Lindy Rybové. Je ho tak víc než dost! Mezi jeho další kolegyně ve Volze patří například Anna Geislerová, která v roli režisérky Vlasty Válové nosila umělé zuby.

A co postava Standy Pekárka? „Je to velký prospěchář. Absolutně postrádá morálku, ale nějaká malá část dobra v něm určitě je. I když se hůř hledá,“ vypráví Kryštof Hádek o své roli Standy Pekárka, který nenechá na pokoji žádnou sukni, kterou potká. Ačkoliv měli tvůrci od seriálu velká očekávání, nutno říct, že u diváků zvednul vlnu kritiky a kladná hodnocení se objevují jen poskrovnu.

Je to paskvil za naše poplatky, rozčilují se diváci

Některým se nelíbí, že novodobé seriály, byť ukazují dobu dávno minulou, obsahují přespříliš vulgarismů. Další kritizují, že je seriál Volha až příliš surový. „Je to paskvil,“ píše na sociální sítě divačka Dana. „Tu dobu jsem zažila, ale tohle nějak drhne, vypla jsem to po půl hodině,“ píše Jitka. „Tohle se natáčí za naše poplatky?“ poukazuje Zuzana na fakt, že na České televizi sice mohou diváci sledovat seriály bez reklam, přesto je to něco stojí. „Nečekal jsem nějaké přesné svědectví té doby, má to být zkrátka zábava,“ obhajuje seriál Jaromír.

Už druhý díl čeká diváky tuto neděli. Jak se Pekárkovi v době normalizace povede v Redakci humoru a lidové zábavy a jak se mu povede při udávání jeho spolupracovníků, to mohou diváci sledovat ještě čtyři další večery!

Zdroj: Česká televize, ČSFD, forum24.cz, blesk.cz

