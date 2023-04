Simona Lewandowská ze Zlaté labuti: Randí jen s herci a je na prachy, prý to má po mamince

Mladá herečka se jeví jako velký talent. V Ordinaci v růžové zahradě si jí možná ještě tolik diváků nevšimlo, ve Zlaté labuti je ale za naprostou hvězdu. A to i proto, že si v dobovém seriálu z období protektorátu zkusila lesbickou scénu, která byla plná vášně, chtíče i touhy. Diváci byli nadšení! „Tohle u nás na obrazovkách chybělo,“ napsala divačka Soňa na sociálních sítích.

Na Ryšku kouká zamilovaně

Partnerkou jí v tomto momentu byla Kristýna Ryška, o které Lewandowská řekla, že ji obdivuje už mnoho let. Možná i proto jí nedělá problém koukat na ni na place s láskou. „S Kristýnou jsme se před natáčením Zlaté labutě neznaly, ale já ji sleduji už dlouho, mám ji moc ráda jako herečku. Občas na ni obdivně koukám. Mám pocit, že to vlastně vypadá, že na ni koukám zamilovaně, což je docela užitečné – a na place nám to spolu dobře funguje,“ zamyslela se Lewandowská.

„Alena je ve skutečnosti na holky a má poměr s Irenou Kučerovou, což je dcera majitele obchodního domu Zlatá labuť. Velmi s tím bojuje, protože to je zakázané. Musí si vzít Jakuba, ale miluje Irenu,“ vysvětlila svou roli. Ve skutečnosti má za sebou Simona vztah se Zdeňkem Piškulou. „Já jsem zatím chodila jen s herci tedy. (smích) Herci hodně pracují se svými emocemi a sami se sebou. Myslím si, že dobrý herec k sobě musí být upřímný. A musí být upřímný člověk. Takže si naopak myslím, že herci jsou často daleko opravdovější než jiní lidé,“ vysvětluje výhodu vztahů s umělci. Prý mezi nimi většinou i po rozchodu zůstává čistý stůl, což rozhodně kvituje.

Láska ze seriálu ZOO?

V rozhovoru v Show Jana Krause řekla, že má část rodiny stále ve Varšavě, což pro ni znamená zázemí. A navíc ušetří. Kraus se jí hned zeptal, zda je na peníze, a Simona mu na otázku bez okolků odpověděla. „Jsem na prachy no, ale moje matka je strašně na prachy, já to mám po ní,“ řekla na rovinu. Aby svůj výrok zmírnila, dodala, že si samozřejmě dělala legraci. Momentálně získala roli ve Zlaté labuti, která by se měla natáčet tak dlouho, jak bude diváky bavit, minimálně však do podzimu, takže Simona má zatím jistou práci a nemá se čeho obávat.

V současné době se spekuluje, že chodí s Goranem Maiello ze seriálu ZOO, který hraje Vojtu Rokla. Mají se znát ze školy a perfektně jim to prý klape. Žádné oficiální prohlášení se ale zatím nikde neobjevilo. Ať už je to jakkoliv, důležité je, že se Simoně evidentně daří nejen v pracovním životě, ale také v tom osobním.

Zdroj: iDNES.cz, TV Nova, Instagram, extra.cz, wikipedia.org

