Tři možné konce Zlaté labutě: Ani jeden z nich diváky neuspokojí

Petr Kučera bude mít tentokrát zdaleka jiné starosti než milenky a tajný sex ve Zlaté labuti. Narodil se mu totiž syn Eduard, kterého musí vychovat sám. Jeho manželka Markéta při porodu zemřela. Snad z úcty drží pietu, ale příliš nad její smrtí neteskní. Opustit ji chtěl tak či tak, Markéta na něj donášela, dělala věci za jeho zády a k jejich svatbě došlo pod nátlakem.

Smutnit bude po zmizelé Báře, která se v seriálu ještě objeví, momentálně je ale pryč. Znovu se také otevře otázka, kdo převezme otěže vedení obchodního domu. Snad s tím pomůže nová paní ředitelka Toni. Ta usedne na místo Bouchnera, bude mít ale úplně jinou povahu. Ovlivněná pobytem ve Francii se nebude bát flirtovat s žádným mužem v jejím okolí. A to by mohlo případný konec Zlaté labutě ovlivnit všem! Jenže se zdá, že na dobré konce už není chybou scenáristů vlastně prostor.

První verze: Všechno získá Irena, na Alenku zapomene

Velký prostor pro nové zápletky diváky nečeká. A tak bude muset Irena Mašková jednat rychle. Zdá se, že její románek s Alenkou už je zapomenutý a ona se soustředí jen na moc a bohatství. To by jí v závěru seriálu mohlo vynést ředitelské křeslo ve Zlaté labuti, po kterém touží od prvního dílu.

Lukášovi zamotá hlavu nová prodavačka Dita, a tak by si mohl začít nový románek. „To je taková trochu negativní vlastnost Dity, že se snaží zamotat hlavu tak trochu všem. A občas i těm, kterým by neměla. Mohlo by se jí to nakonec podařit třeba u Lukáše, ten je teď takový nejosamělejší,“ prozradila její představitelka Natalie Golovchenko.

Manželka, kterou muži nepřitahují, mu nedává to, po čem touží. Zamilovat se zdá tak snadné… Petr by se v takovém případě mohl stáhnout do ústraní a chránit především svého syna Eduarda. Ten možná nakonec poskytne potřebnou ochranu jemu. Jelikož ho má s Němkou, je na tom přece jen o něco lépe. Rudolf upadne v zapomnění a otec Kučera zřejmě ještě během posledních dílů může odejít na věčný odpočinek. Maminka by pak Ireně už tolik nebránila, aby zaujala místo ředitelky. Ostatně, sourozenecký boj o majetek byl jedním z prvních námětů, které diváci mohli v seriálu vidět. Nakonec se ale stala romance Ireny a Aleny tím, co lákalo diváky k televizním obrazovkám. Leč mají smůlu…

Druhá verze: Petr založí rodinu s Toni

Ačkoliv si diváci na začátku přáli, aby Petr s Bárou našli svůj kousek štěstí, kromě náhodného sexu a nenaplněné lásky toho mezi nimi zas tolik nebylo. Teď když Bára utekla se Záhořem, už navíc moc příležitostí nemají. Pokud se navíc novopečený otec Kučera zakouká do krásné Toni, mohla by to být ona, která s ním nakonec vychová jeho syna a bude si užívat bohatství Kučerů.

Otázkou je, jak zasáhne do chodu Zlaté labutě Irenino odstranění Grubera. Sám jeho představitel Jaroslav Plesl prozradil, že se z něj stane hlavní postava a dostane daleko více prostoru. Už tím naznačuje, že se rozhodně někam jen tak uklidit nenechá. Bára by ale mohla být z kola ven a možná se nakonec objeví jen jako nešťastná dáma, která se ani na konci seriálu své lásky nedočkala. Kdyby jim tvůrci připsali sladký konec jako z románu, bylo by to vlastně divné. Jenže přesně ten si diváci přáli...

Třetí verze: Nevyřeší se nic

Někdy si umí tvůrci s diváky pořádně pohrát. Konec by tak mohl být vlastně nijaký – nestane se nic, nezamiluje se nikdo, nedojde na svatbu ani narození dětí. Vše zůstane otevřené, diváci budou moci jen spekulovat o tom, jak se asi životy hlavních hrdinů vyvíjely dále.

Nabízelo by se to už proto, že se Nova rozhodla seriál ukončit rokem 1940, kdy válka teprve získávala na své intenzitě. Diváci toužili vidět, co se dělo po válce, jak se zdejší lidé radovali, jak znovu upadli do temnoty v dobách, kdy přebírala vládu nad Československem KSČ. Jenže nic z toho už nebude možné, mnohem větší prostor tentokrát dostal oddychový seriál Jedna rodina.

Bude další petice?

Ten dostane přednost také ve vysílacím čase. V klasickém prime time tak poběží příběh o střídavce „jedné rodiny“, až potom dojde na temné a kruté osudy hlavních hrdinů ze Zlaté labutě. Uvidíme, zda dlouho očekávané grandiózní finále nakonec nepřesvědčí tvůrce, aby napsali další scénář.

Diváci už dříve psali na Novu petici, aby seriál zachovala, to se ale nepovedlo. Je však vidět, že si na něm dávají opravdu záležet. Skoro neobsahuje žádné chyby a kromě pár drobných nepřesností dává vcelku věrný obraz tehdejší doby. Až na chráněnou Ester, kterou si zahrála Leona Skleničková. Ta nenávidí Hitlera, protože jí zabil rodiče, a vcelku spolehlivě likviduje každý nacistický symbol, který potká. Vzhledem k tomu, že jde o Židovku, si diváci myslí, že tehdejší dobu by rozhodně nepřežila… Tak jak to s ní bude dál?

