Irena ve Zlaté labuti podstupuje drsnou léčbu. Diváci už mají jasno, kdo zabil Martu

Diváci Zlaté labutě přicházejí se šokující teorií – Martu mohl zabít Jakub! A překvapivě to dává smysl. Právě ten je na Irenu nejvíce naštvaný, protože ho připravila o Alenku. Dokonce nepomohlo ani to, že za něj zaplatila dluhy a vyřešila situaci, kdy neznámý lichvář ohrožoval Alenu na životě. Jakub je svůj, nenávidí všechny a dělá samé podrazy.

Motiv byl jiný

Těžko říct, zda si naplánoval celou situaci do puntíku a zajistil, že Bára s Petrem našli Irenu od krve a s pistolí v ruce. Ale není to tak nepravděpodobné. Dosud se všichni soustředili na znásilnění, Bouchnera a jeho manželku. Dokonce zvažovali i pletky Ireny s Gruberem, který ji chtěl dostat do úzkých a stále je to pro něj člověk číslo jedna, který by měl za smrt Němky zaplatit.

Jenže z posledních dílů je vidět, že i on se ocitá v nepříjemné situaci. Petr Kučera už ví, že jeho touha po majetku není v souladu s tím, co by se v Německu na velitelství líbilo. A lstivý Hess toho rád využije. Začal tak Grubera vydírat a vyjednává o Irenině bezpečí. Jenže na to může doplatit jedině Bára, která je v hledáčku gestapa.

Eva nezmizí

Diváci také rozvířili diskuze, že Eva zemře při výslechu gestapem, případně bude odvedena do koncentračního tábora. Když u nich doma totiž hledali Kamila, našli psací stroj. A to nevědí, že tam ještě Martin s Evou skrývají cyklostyl.

Ačkoliv nemá Eva s odbojem zatím nic společného, je to právě ona, koho gestapo odvádí. Ale její představitelka Beáta Kaňoková už dříve avizovala, že příští květen bude natáčet znovu, takže je nepravděpodobné, že by její postava takto zemřela, ačkoliv je těhotná a s natáčením si dává chvíli pauzu.

Dá se na to ještě dívat?

Spravedlnost hlavní hrdiny nečeká. Musí se podřídit době i nacistům, pokud nechtějí jako členové odboje aktivně zakročit. Zatím to však nevypadá, že by seriál ukázal na některé z konkrétních hrdinů. Někteří už vědí, že to není jen zastrašování a občasné ponižování Židů. Otázkou tak je, zda Ester a Adam do Anglie opravdu odjedou. Vlak v září už do cílové stanice totiž nedojel. A my v seriálu vůbec nevíme, jaké je právě období či měsíc. Přichází smrt – a později i genocida. Dokonce v takové míře, že někteří diváci Zlaté labutě už nemají sílu se dál na epizody dívat. Na sociální sítě píšou, že to pro ně přestal být odpočinkový seriál.

V centru dění je teď Irena Mašková. Te se – paradoxně – zřejmě nic nestane. Diváci si ji totiž tak oblíbili, že tvůrci moc dobře vědí, že je pro ně herečka Kristýna Ryška nepostradatelná. Jak to ale bude s ostatními?

