Tajemství Krausové ve Zlaté labuti odhaleno? Nahradit má prý Irenu

S příchodem herečky Šárky Krausové do dobového seriálu Zlatá labuť se mělo hodně změnit. Nejenže konečně odešel lstivý a nelítostný ředitel Bouchner, který dámy v obchodním domě právem děsil, také měla jako francouzská koketa zamotat hlavu hned několika přítomným. Jenže zatímco se zdálo, že v srdci Petra Kučery nahradí Toni Adamová útěkářku Báru, diváci teď přišli s jinou domněnkou. Zdá se jim, že Toni pokukuje po Alence, a tak prý její manželství skončilo, protože se jí líbí ženy. Diváci o tom hojně diskutují ve fanouškovských skupinách na Facebooku, kterých vzniklo nespočet a jsou velmi aktivní.

Irena s Alenou divákům chybí

To by byla geniální zápletka hned z několika důvodů. Irena si totiž ve svém postavení momentálně lesbický románek dovolit nemůže, přitom právě vášeň s Alenkou byla to, co diváky drželo u televizních obrazovek. Zakázaná láska v době války byla pro mnohé fascinující – a také nevědomky upozorňovala na problematiku homosexuálních párů, které o své postavení ve společnosti bojovaly ještě nedávno.

S Lukášem Maškem je jejich manželství sice tak trochu standardní vzhledem k době – nemilují se, jsou spolu z rodinných důvodů, rozvod nepřipadá v úvahu – ale pro diváky na tom nic zajímavého není. Do oka Grubera však padla v posledních dílech právě Alena, když ji donutil k milostným hrátkám navzdory tomu, že ví, že o muže nejeví zájem. To sice zatím nikomu neřekla, ale poznala to babi, kterou hraje Regina Rázlová. I proto si diváci myslí, že byla v minulosti také znásilněná a že to může mít spojitost s Gruberem. Nejspíš ale půjde o zážitek z první světové války, což se zdá pravděpodobnější.

Dokáže své sympatie skrývat?

Podle bystrých diváků je to právě Toni, která nedokáže skrývat své sympatie k Aleně, již se snaží nevědomky chránit. Už padlo i několik narážek, které by tomu nasvědčovaly. Nová paní ředitelka se také v jednom z dílů svěřila, že její manželství nedopadlo zrovna dvakrát valně. „Ona je poznamenaná tou Francií, to znamená, že je v těchto vztahových otázkách dost otevřená. Ale to jsem v tuto chvíli prozradila možná až příliš,“ svěřila se ještě před natáčením Krausová, což by domněnky diváků jen potvrzovalo.

„Kristýnka Ryška, Adam Vacula a Simča Lewandowska, to jsou teď takoví mí hlavní herečtí partneři. A hraje se nám spolu krásně,“ doplnila. Přitom právě Lewandowska, která hraje Alenu, neměla s Bouchnerem v předchozích dílech zas tolik společného.

Diváci chyby neodpouští

Už jednou se stalo, že diváci odhalili zápletku daleko dříve, než měli scenáristé v plánu. Bylo tomu tak s číšníkem Jakubem, který zabil klavíristku Martu. To mělo být šokující a nečekané, jenže pozorným to došlo mnohem dřív, což tehdy tvůrce tak trochu zklamalo. Ještě o několik dílů dříve prokoukli také viníka znásilnění Marty, kterým celý seriál vlastně začínal. To přiznala i kreativní producentka Klára Follová. „Poučný pro mě byl například moment, kdy diváci prokoukli viníka znásilnění dříve, než jsem si myslela, že se to stane. Je velmi užitečné vidět, jakých detailů si diváci všímají. V rámci autentické dobovosti nesmíme podcenit opravdu nic,“ zařekla se při uvedení druhé série. Ani teď se to ale možná nepovedlo.

Uvidíme, zda i tentokrát mají diváci pravdu a Toni Adamová se přišla do Zlaté labutě ukrýt, protože je lesba. Vše tomu zatím nasvědčuje, ačkoliv se na začátku zdálo, že už nás snad nic nového ani nečeká…

