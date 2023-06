Homosexuálové bojovali o respekt odjakživa. Ani dnes se jim ho nedostává automaticky

Pohled na homosexualitu se během let měnil. Řekové k ní zaujímali liberální postoj, ve středověku ale byli homosexuálové pronásledováni a z lásky ke stejnému pohlaví byla najednou sodomie. Nejde přitom o dobu nijak vzdálenou. U nás platil až do roku 1950 paragraf, který označoval homosexualitu za smilstvo. A ačkoliv právně jsme dnes dospěli k respektu, ve společnosti to stále ještě není samozřejmostí.