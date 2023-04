Kristýna Ryška září v roli Ireny: Jen díky ní je Zlatá labuť tak uvěřitelná

Z lesbické scény ve Zlaté labuti byli diváci nadšení. Kristýna Ryška se jako Irena zamiluje do Simony Lewandowské, která ztvárňuje Alenu. Celá dějová linka je skvěle uchopená, z výtahu se sice stal azyl pro milence, ale stejně se těšíte, až se dvě ženy znovu potkají a budou čelit těžké době, ve které byla jejich vzájemná láska velkou komplikací.

První velká role po mateřské

Nepochybně tomu pomáhá také to, že Simona je ve skutečnosti velkou obdivovatelkou Kristýny – a podle toho na ni také kouká. Je zde skvěle ztvárněný i věkový rozdíl mezi nimi. Zatímco Irena je už vdaná žena, která má dokonce děti, Alena je mladá prodavačka, která vlastně čeká, jak se jí život vyvrbí. Sama Kristýna přitom roli Ireny Maškové původně přijmout nechtěla.

Bála se „rodinné logistiky“, šlo o její první roli v dlouhodobém seriálu po narození syna Toníka. A to s sebou samozřejmě nese jistá opatření na chvíle, kdy doma není přítomna. „Zlatá labuť je po dlouhé době určitě seriál, ve kterém se trošku ohřeju. Moc se na to těším, ale mám z toho taky velký respekt. Upřímně – někdy mě až jímá panika, protože nevím, jak to budeme s Toníkem zvládat a jestli nám nebude v rodině kolabovat logistika,“ svěřila se před natáčením. Navíc se kvůli lásce přestěhovala do Rožnova pod Radhoštěm, takže do kbelských ateliérů to má trochu z ruky.

Za návrat však byla ráda. „První rok se mi nestýskalo vůbec, byla jsem za tu pauzu ráda. Po šestnácti letech u divadla mi přišla vhod. Ale pak mi samozřejmě začala chybět společnost. To zná skoro každá matka. Chcete si povídat taky o jiných, hlubších tématech než těch mateřských,“ přiznává, co se spousta maminek bojí říct na rovinu.

Famózní Ryška

Nakonec se ukázalo jako velké štěstí, že roli přijala. Ačkoliv její postava ani zdaleka nepatří mezi hlavní role, je v podstatě nejvýraznější. Kristýna hraje uvěřitelně, skvěle umí vystihnou ráznost a sebevědomí, zároveň sužující strach z doby, ve které se ocitla. Irena často volí mezi dobrem svým a své rodiny. A ne vždy to znamená stejnou cestu. Pochopitelně se bojí také o své bratry, ačkoliv řeší, že kvůli tomu, že je jeden z nich nemocný, se jí od matky nedostávalo tolik pozornosti, o kolik by stála.

I v jednom z posledních dílů se rozhodne raději chránit Alenu. Vycítí, že má strach, když se roznese, že režiséra načapali v posteli s chlapem a hned ho odvedli, prý na elektrošoky. Ačkoliv do té doby se Alena chtěla postavit za jejich společnou lásku, v tu chvíli ji přepadne strach a uvědomí si, že na takový boj možná sama nestačí. Irena to vycítí a rozhodne se neohrozit ženu, kterou hluboce miluje.

Zlatá labuť začíná bodovat

Kdyby tuto roli ztvárnila jiná herečka, možná by to působilo až groteskně. Je to vlastně celé prvoplánové a předvídatelné. Ale Ryška tomu dává punc dokonalosti a elegance, Simona zase naivity a ustrašenosti. Dohromady to báječně funguje a vychází z toho jediné – Kristýna Ryška je jedním z největších mladých talentů, které se ve Zlaté labuti objevily.

Je výrazná, svá a má energii, která vás přiměje nespustit z ní na obrazovkách oči. A to tam žádné z děvčat – snad kromě dam Daniely Kolářové a Reginy Rázlové – zkrátka nemá. Je vidět, že už na obrazovkách prostě chyběla!

I Zlatá labuť si vylepšuje svou reputaci. Počáteční stydlivé začátky jsou tytam, konečně se jde opravdu do hloubky doby, ve které celou zemi trýznil strach a obava, kdo jim kouká přes rameno. Že by režisér Biser Arichev znovu dokázal, že to zkrátka umí?

