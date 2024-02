V seriálu Sedm schodů k moci došlo k nedorozumění. Od té doby už se svérázný Měcháček nestydí

Před nedávnem se na televizních obrazovkách objevil dlouho očekávaný seriál Sedm schodů k moci, který byl inspirován politickým prostředím po roce 2000. K tomu neodmyslitelně patří také lobbisti, z nichž jednoho si zahrál svéráz Tomáš Měcháček – a ukázal při tom nahý zadek!

Na scénu dorazila profesionálka

Když jeho herecká partnerka Eva Podzimková četla scénář, podle kterého ji čekaly žhavé milostné scény s Tomášem Měcháčkem, jedna z nejvýraznějších se měla natáčet na terase dejvických činžáků. Herečka neváhala a vyžádala si dublérku s vysvětlením, že své nahé tělo nikde ukazovat nebude.

Měcháčkovi holý zadek nevadil, a tak k sobě dostal krásnou pornoherečku, která byla profesionálka a nevadilo jí, že je sem tam něco vidět. To by bylo pro herce všechno v pořádku, kdyby mu při natáčení scén nefandili obyvatelé ostatních bytů! Možná ještě netušili, co se tam vlastně natáčí, nahý herec je ale rozhodně zaujal. Štáb zase mohl oči nechat na krásce, jejíž umělecké jméno si Měcháček sice nepamatuje, podle jeho slov byla ale tak nádherná, že najednou museli být na natáčení i řidiči. „V životě jsem nebyl dál od erekce,“ smál se Měcháček v show 7 pádů Honzy Dědka na dotaz, zda ho profesionálka dostala do varu.

Diváci jsou nadšení

Politický seriál si diváci zamilovali a je už několik večerů na předních příčkách víkendové sledovanosti. Autorem scénáře je investigativní novinář Josef Klíma, což dodává samotnému seriálu na autentičnosti.

Kromě bravurního výkonu Podzimkové se momentálně diskutuje o hereckém výkonu Báry Munzarové, která se jako ředitelka nechá zlákat sladkými odměnami lobbistů, čímž sama sebe připraví o práci. A nejen to. Každá z postav má mít svůj reálný základ, nikdo však nechce říct nic konkrétně. Snad i proto, že hned jak seriál vyšel v archivu placené videotéky Prima+, ozval se Primě bývalý premiér Petr Nečas a chtěl kvůli seriálu podávat žalobu.

Jana Nagyová byla jiná

Klíma se ale nechal slyšet, že jde pouze o okrajovou inspiraci a mnoho věcí se v seriálu liší. Například Jana Nagyová vstoupila do vrcholné politiky jako zralá žena a matka dvou dcer, která měla za sebou velmi zajímavou kariéru. Anička Malá je naivní holka z vesnice, která si pronajala s nevěrným partnerem hospodu, na níž prodělávají. Snad i proto, že seriál nesleduje dokumentární cestou osudy konkrétních lidí, se tvůrci žaloby nebojí. Všichni herci si však v rozhovorech dávají pozor na pusu.

Zato se Jiřímu Vyorálkovi smál ve své show například Jan Kraus, který ho nenápadně tlačil do toho, aby přiznal, že hraje Petra Nečase. Nejen že jsou si v seriálu podobní, ale nápadně podobná jsou také jejich jména – Vyorálek hraje ministra Vichra. Jaká překvapivá podobnost s počasím!

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tereza Kostková v slzách, asi nezvládá. Jeden rozvod s režisérem už přitom zažila.