Agáta Hanychová prozradila, kolik Prachař se Soukupem zaplatí na alimentech

Na Instagramu modelky Agáty Hanychové se o Velikonocích objevil překvapivý příspěvek. „Milí tatínkové J+J! Prosím, ukončeme mediální a soudní boj. Kvůli pohodě našich dětí už souhlasím se vším. Plaťte výživné, jaké si myslíte, že si vaše dcery zaslouží. Respektuji vaše přání dcery nefotit. Píši vám veřejně, stejně jako veřejně probíhá spor. Všichni zúčastnění potřebujeme klid. Děkuji. Matka vašich dcer,“ napsala Agáta na svůj Instagram. A to navzdory tomu, že Soukup i Prachař ji mají na sociálních sítích zablokovanou, byť ona je přesvědčená, že ji sledují z falešných profilů. Jakou bude mít tahle mediální válka ještě dohru?

Právnička ji před Soukupem varovala

„Prachař se mi do teď neozval a Jaromír se mi ozval s podmínkami, které jsou naprosto šílené,“ prozradila modelka v podcastu Agáta a Ornella. Soukup navrhl dohodu, kterou Hanychová konzultovala se svou právničkou, a ta jí doporučila nic takového nepodepisovat. Přesto modelka neposlechla. „Už nemůžu. Bud umřu a umřu těm dětem a nebudou mě mít vůbec, nebo to podepíšu. Už je to tak dlouho,“ vyjádřila se k soudním sporům s tatínky svých dcer, které jí berou nejen energii a čas, ale také peníze. „U soudu jsem furt, ta soudkyně mě nemá ráda. Má raději ty tatínky,“ svěřila fanouškům své další obavy, proč by raději péči o děti řešila mimosoudně.

I o výživné už odmítá bojovat. Jaromír Soukup platí na Rózu čtyři tisíce korun, Jakub Prachař pak na Miu deset tisíc korun. A to prý přesto, že oba dva vydělávají mnohem víc než ona a mají domy v zahraničí – Prachař například v Dubaji, Soukup v Rakousku, Itálii i Španělsku.

Nezmůže nic

Opakovaně si také Agáta stěžovala na to, že když má být Mia u otce, Prachař kolikrát doma ani není. Tráví tak spoustu času s babičkou nebo chůvou, nedávno byl prý dva týdny na Bali, a stejně si pro vnučku přijela Dana Batulková. Ani proti tomu nesmí Hanychová říct nic. Dceři koupila telefon, a když je u ní doma, volá tátovi i babičce. Když přijede k Prachařovi, tak je jí prý telefon vypnut a nikdo se jí nedovolá. Proč, to Hanychová neví. K tomu se ale Prachař nijak nevyjádřil, ačkoliv prý když jede dcera k otci, neříká, že jede domů, ale k Sáře – čímž pravděpodobně myslí otcovu současnou partnerku, herečku Saru Sandevu.

Soukup si zase do dohody mimo jiné podle modelky určil, že bude mít Rózu na víkendy už od čtvrtka a o prázdninách celých 14 dní v kuse. To si modelka u ročního batolete nedokáže vůbec představit, protože zatím u otce přes noc nikdy nebyla. Soukup si na tom ale trvá. Neptá se prý přitom na nic – co holčička večeří, zda pije v noci mléko nebo jak se uspává. Hanychová přiznává, že v tom však nemá dovolání. Když byla na OSPODu, aby se poradila kvůli dramatickým předáním dcery, o kterých se nechtěla dále bavit ve veřejném prostoru, poradila jí prý jedna ze sociálních pracovnic, ať si nechá „jednu fláknout“, to by jí prý u soudu pomohlo.

Zatím se tak zdá, že není cesty ven. Fanoušci jí ale ihned radili, aby napadla rozhodnutí soudkyně, která ji údajně nemá ráda, pro podjatost a trvala si na svém. Na letitý spor prý ale nemá energii. Uvidíme, jak to nakonec dopadne a zda se vody postupně uklidní. Třeba ještě bývalí partneři najdou společnou řeč!

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Drama Pavly Tomicové: Nevěrný partner ji asi totálně rozložil, pak přišla další rána.