Agáta Hanychová ovládla český internet. Luxusní kabelky jí k tomu ale nepomohly

Trojnásobná maminka a šikovná podnikatelka totiž není ledajaká influencerka. A to přitom ze začátku kvůli svým reklamám čelila posměšku – jeden čas brala takřka všechno, takže byla osočována z toho, že chce jenom vydělávat peníze. A to nepochybně ano. Stejně jako většina lidí na internetu.

Cigaretka v garáži

Jenže u ní si na to dámské publikum tak zvyklo, že je dnes úplně jedno, na co udělá reklamu. Má své fanynky, které si v ni vybudovaly velmi silnou důvěru – a ona se nijak netají tím, že její profil je reklamní nástroj, díky němuž živí svou rodinu. Modelčino kouzlo tkví přitom v úplně obyčejné přirozenosti – nikdy se nestylizuje do role perfektní mámy, ženy, dcery nebo kamarádky. Občas si zapne „živák“, zapálí cigaretu a holkám na Instagramu ukáže, jaký nepořádek má v garáži. A jindy se nastrojí a do ruky přidá kabelku za statisíce. A lidi to milují.

Obdobným posměškům čelila také kvůli mužům. Sama se nijak netají tím, že neumí být sama a jde ze vztahu do vztahu. A protože každého muže obvykle přizná (a svěří se i s rozchodem), nikdo nemá potřebu do toho šťourat a vymýšlet konspirace. To, za co by ostatní byli pomlouváni a rozebíráni do posledního kousku, je u ní tolerováno s úplnou grácií. Důvod? Nedělá tajnosti, nehlásá do bulváru klasické věty, že se s partnerem rozešli jako přátelé a nadále si zůstávají nablízku. Občas prostě řekne, že s takovým pitomcem už by si nikdy nezačala.

Osudoví muži Agáty

Nepochybně jsou to právě otcové jejích tří dětí, kteří jí v životě nadělali tu největší paseku. Když po krátkém vztahu otěhotněla s Mirkem Dopitou a zůstala pak na syna sama, dalo jí to školu života. Následně si vzala svou lásku z dětství Jakuba Prachaře, což byl nepochybně splněný sen. I tady se ale ukázalo, že některé sny mají jen krátkou trvanlivost. Do bulváru se nikdy neosočovali, ačkoliv se provalilo pár věcí.

Agáta třeba otevřeně řekla, že její matka Veronika Žilková musela prodat rodinnou chalupu, aby modelka Prachaře vyplatila ze společného domu, nebo že musela s bývalým manželem uzavřít smlouvu, že dům do 18 let jejich společné dcery Mii neprodá. Prachař se zase na Instagram vyfotil v moment, kdy je soud rozvedl, a všechny ujistil, jak šťastný momentálně je. Dnes ale Agáta s jeho partnerkou Sarou vychází skvěle, dokonce si volají a Sara Sandeva se podílí na péči o dceru Miu, kterou mají s Jakubem ve střídavé péči. Mia má prý Saru ráda.

Agáta Jaromíra Soukupa

I na překvapivé spojení s Jaromírem Soukupem si za čas všichni zvykli. Mysleli si, že vedle staršího muže se Agáta konečně usadí, vdá a bude žít obyčejným rodinným životem. Často totiž mluvila o tom, že její vysněný muž musí být ještě větší workoholik než ona. Před 10 lety v rozhovoru s Janem Krausem hovořila o tom, že jí stačí pár hodin spánku, protože je to pro ni ztráta času.

Jenže ani tady to nakonec nedopadlo. Jejich vztah teď má naopak hořkou pachuť – probíhají soudy o péči o malou Rozárku. A aby Agáta dostála své upřímnosti, prozradila, že musí otci půlroční dceru půjčovat až 16 dní v měsíci, což jí přijde příliš. Snad se i tady nakonec nějak domluví. Oporou jí je momentálně Mirek Dopita, ke kterému se krátce po rozchodu se Soukupem vrátila.

