Ivana Chýlková si vyměnila chlapa s Janou Krausovou. Vyšlo to ale jen jedné

Navzdory všem momentálním komplikacím se nakonec mladí a zamilovaní Jan Kraus s Ivanou Chýlkovou rozhodli, že spolu zkusí žít a zbývalo oznámit to svým drahým polovičkám. Možná čekali křik, hádky nebo lítost. Dopadlo to tak, jak nikdo nepředpokládal – Jana Krausová to dala dohromady s Karlem Rodenem, žádné výčitky ani zášť. „Dělej, co potřebuješ. Nemá cenu, abychom spolu žili naoko kvůli klukům. Jdi, ale neber mi rodinu,“ vzpomíná Krausová na svá slova k manželovi v situaci, kterou se snažila zvládnout především kvůli synům Adamovi a Davidovi.

Tajná svatba

A tak se také stalo. Zůstali jedna rodina, jen trochu širší. Kraus ji dokonce po letech pozval do své show a bylo vidět, že mají dodnes vřelé vztahy. Chýlkovou si v roce 2009 tajně vzal, to už byl na světě jejich společný syn Jáchym. „Manželství má smysl jenom kvůli majetku. Je to právní institut,“ uvedl Kraus tehdy ve svém pořadu. Stál si za tím, že v tom skutečně nevidí jiný smysl než právní. „Na druhou stranu, když jsem to prostudoval, ono to není tak jednoduché,“ narážel na to, že pokud by se nevzali a jednomu z nich by se něco stalo, bylo by velmi složité řešit případné dědictví. „Musí se prokazovat, že jste spolu žili,“ připomněl.

Vyšlo to ale najevo až s odstupem času. Také se musel nejdřív rozvést s Krausovou – to trvalo dlouhých dvanáct let. Možná se jim jen vlastně nechtělo ukončit tak velkou kapitolu, ačkoliv byli už každý jinde.

Třetí bude nejvtipnější

A zatímco Chýlková s Krausem jsou dodnes jedním z nejstabilnějších párů našeho showbyznysu, navzdory všem klepům o nevěrách, rozchodu a hádkách, Janě Krausové to s hvězdným hercem Karlem Rodenem nevyšlo. Životem šli společně několik let, nakonec si ale dali sbohem. Krausová pak sice vtipkovala, že její třetí velká láska bude ten nejvtipnější muž na světě, dnes už to ale přehodnotila.

„Teď je pro mě důležitější, aby byl partner hodný, důvěryhodný a spolehlivý. Ovšem když máte po boku takové dva partnery, jako jsem měla já, a s každým strávíte dvacet let, je to těžké. Oba byli osobnosti, byla s nimi legrace a měli velké ego. Nedovedu si ale představit, že bych měla muže s malým egem. K partnerovi přece musíte vzhlížet a musíte mít pro co vzhlížet. Musí vám z něj spadnout brada,“ prozradila v rozhovoru pro časopis Marianne.

Ve StarDance je Chýlková za hvězdu

O soukromí Jany Krausové se toho moc neví. Nedávno si zahrála například v seriálu Sedm schodů k moci. Až najde toho pravého, jistě se ráda pochlubí. Chýlková momentálně září v soutěži StarDance, kam ji překvapivě přišel podpořit i manžel – ten přitom takové typy pořadů prý bytostně nenávidí. Jejím tanečním partnerem je Jan Tománek, kterému říká láskyplně Honzíčku. Jen, aby byla tak milá i na svého Honzíčka doma!

