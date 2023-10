Mireček z Básníků: Z boháče až na totální dno. Osud si s ním krutě zahrál

Jediné, co mu prý z Prahy zůstalo, byla kožená taška od Bati. A kdo ví, jestli má dnes alespoň tu. „Klucí, já nemám dolary. Já jsem delegace,“ zní jedna z mnoha nezapomenutelných vět, díky které je u nás Joseph Dielle prakticky nesmrtelný.

Ve filmech Dušana Kleina Jak básníci přicházejí o iluze (1984) a Jak básníkům chutná život (1987) si zahrál zahraničního medika, který „žvatlá“ komickou češtinou a miluje ženy. Například Vendulku utěšitelku. Ale stejně jako krutý osud neušetřil její hlavní představitelku Evu Jeníčkovou, nepáral se ani s Mirečkem.

Boháč s neodolatelným úsměvem

Na dlouhou dobu poslední Češkou, která s ním mluvila, byla novinářka Markéta Kutilová. Ta přinášela zpravodajství z válkou zmítané Sýrie. Tenkrát byl za velkého podnikatele v obleku ušitém na míru, s luxusními hodinkami a samozřejmě i neodolatelným úsměvem na tváři. Vyprávěl, jak se vypracoval, a vypadalo to, že se mu v té době dařilo velmi dobře.

Od 90. let podle všeho dělal režiséra v konžské televizi a měl vydělávat 10 000 dolarů měsíčně. V přepočtu na naše koruny je to zhruba čtvrt milionu. Později se z něj stal ředitel televizního impéria DVS Plus. Tím to ale skončilo, pak už přišel jen strmý sešup dolů.

Válka mu vzala sny i iluze

V jeho domovině – Kongu – totiž vypukla mezi lety 1998–2003 další nelítostná občanská válka. Obě strany se předháněly v krutostech. Rabování bylo na denním pořádku. Právě během jednoho takového přišel Dielle o všechno. Už předtím ale musel opustit post televizního ředitele, z politických důvodů musel všeho nechat.

Další osud Mirečka byl dlouho nejasný. Někdo říkal, že už nežije. Jiný, že se mu podařilo opustit zemi a je někde v klidu, i když velmi chudý. Z bohatství mu totiž podle všeho nezbylo vůbec nic. Pak se ho v roce 2018 podařilo objevit cestovatelům z Česka. V dokumentu Na cestě - Kongo - Brazaville je s ním krátký rozhovor. Je tam vidět i jeho dcera. Minimálně v té době tak žil v Kongu. A snad je tam v rámci možností spokojený dodnes.

