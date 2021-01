Nesmrtelný Discopříběh s písněmi Michala Davida. Režisér nevěděl o Hrušínského slavném původu

Discopříběh 1 a 2 patří do kategorie filmů z konce osmdesátých let, které formovaly jednu silnou československou generaci. Stejně jako Láska z pasáže, Kamarádi do deště a další podobné hity se i Discopříběh stal legendou, která pomáhala určovat módu v šedivém, ale končícím socialismu.

Obyčejný příběh kluka ze sídliště už i na svou dobu šokoval necudností, nahotou a hlavně věštil svět, který měl teprve přijít a také ve druhém dílu přišel. Jak na film vzpomíná režisér Jaroslav Soukup a co o vzniku snímku rozhodně nevíte?

Hrušínský, kdo?

Discopříběh vznikal převážně v Plzni. Režisér Jaroslav Soukup na to vzpomíná jen v pozitivním smyslu. „Příjemné, bezvadné natáčení v Plzni. Když to řeknu nadneseně, mohli jsme si tam dělat, co chtěli. Vedení města pochopilo, že tenhle film je pro Plzeň velká reklama, a tak nám maximálně vyšlo vstříc,“ uvedl režisér a scenárista filmu Jaroslav Soukup.

Některé scény však vznikaly i v Praze, a to hlavně na sídlišti Řepy, ale také v Písku. Samozřejmě nejikoničtější scéna, kdy hlavní hrdina, kterého představoval Rudolf Hrušínský nejml., běží nahý na náměstí, se natáčela v Plzni. Pro tuto příležitost zde bylo povoláno až 7 500 komparzistů.

Film byl s Plzní spojen téměř “pupeční” šňůrou vzhledem k tomu, že zde také probíhala premiéra. Ta se odehrála v amfiteátru na Lochotíně a údajně se jí pokoušelo účastnit až neuvěřitelných 22 tisíc lidí.

Asi největší zajímavostí celého natáčení legendárního Discopříběhu je fakt, že režisér Jaroslav Soukup před realizací filmu vůbec netušil, že je Rudolf Hrušínský nejml. vnukem slavného herce Rudolfa Hrušínského. Pokud by tak člověk autory snímku člověk podezříval z protekce, šeredně by se mýlil.

Nejlepší scéna?

Když pomineme nahou scénu na plzeňském náměstí, dojemnou píseň na střeše paneláku při vzpomínce na zemřelou matku, tak jistě divákům v paměti nejvíce zůstala scéna, kdy si herec Rudolf Hrušínský nejml. nechal oholit hlavu dohola.

"Trvalo to celý půlden, postupně mu zkoušeli různé účesy, třeba na pankáče, nebo měl ostříhanou jen půlku hlavy a podobně. Obvykle se pro potřeby natáčení dávají hercům kapky na slzení, ale Jarka (Jitka) je vůbec nepotřebovala, brečela smíchy. Já zase pořád nemohl dát ten nešťastný výraz, vždy jsem se musel začít smát a mohlo se točit nanovo," vzpomínal dnes již zesnulý představitel kamaráda Romana, “herec” Roman Pikl. Ten se k filmu také dostal jako slepý k houslím.

Nejdříve se konkurzu zúčastnil pouze se svými písněmi, které chtěl režisérovi nabídnout. Když však na schůzce zjistil, že tuto práci bude dělat slavný Michal David, odcházel s tím, že tu nemá co dělat. Upřímnost a vzpoura mladého Romana Pikla zaujala a Jaroslav Soukup mu dal jednu z důležitých rolí.

Discopříběh bezesporu nepatří ke klenotům československé kinematografie, ale k jisté nostalgii, která připomíná dobu svého vzniku a v naší pop kultuře bezpochyby hraje důležitou roli.

