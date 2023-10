Vztah Prachaře s Hanychovou byl divočina. Kvůli rozvodu rozprodávala rodinný majetek

Vypadá to jako příběh osudové lásky. Jenže i ta někdy mívá hořký konec. Jako děti slavných rodičů se Agáta Hanychová s Jakubem Prachařem znali prakticky odmala. Zdálo se, že mají mezi sebou spíš sourozenecký vztah, a tak bylo pro všechny velkým překvapením, když se do sebe zamilovali.

Osudová láska trvala roky

„Oni spolu chodili tolikrát a tolikrát spolu různým partnerům zahýbali! Já jsem se tomu vždy smála,“ prozradila maminka Hanychové, herečka Veronika Žilková. Ta ale Prachařovi nikdy moc nefandila. Agáta se nedávno smála, že máma zkrátka nemá ráda žádného jejího chlapa.

Nakonec to klaplo. A aby Hanychová tehdy dostála své pověsti rebelky, na které si v podstatě postavila kariéru od úplného základu, po mejdanu na hotelu se – ještě s kocovinou – jednoho rána rozhodli, že se s Kubou tajně vezmou. Rodiny byly v šoku, ale dočkaly se zadostiučinění. Dvojice si to zopakovala ještě jednou v kostele, kde nechybělo početné příbuzenstvo – a svatba to byla vskutku krásná.

Agáto, Agáto, vystrč růžky

Prachař se tehdy stal nevlastním otcem nejstaršího syna Kryšpína, kterého má modelka se sportovcem Miroslavem Dopitou, a Batulková se pro něj stala druhou babičkou. Vřelé vztahy mají dodnes, letos spolu například trávili léto na Bali i s Daninou dcerou Marianou.

Jenže Hanychová neuměla schovat růžky a chvíli po svatbě prý vyrazila s hokejistou Jiřím Tlustým do Ameriky. Manželovi měla tvrdit, že je na nákupech s kamarádkou, alespoň tak o tom informovala tehdy média. Prachař se vše dozvěděl, zklamaný to vyprávěl novinářům, nakonec si to doma přece jen vyříkali. Chvíli to trvalo, ale nakonec začali stavět dům a začalo se mluvit o společném potomkovi.

Narodila se jim krásná dcera

Zanedlouho se začalo znovu šuškat, že má Agáta poměr s fotografem Dereckem. Ten byl prý do modelky bláznivě zamilovaný a doufal, že Prachaře opustí. Hanychová byla ale tou dobou už těhotná, a tak vyvstaly další spekulace. Je to dítě vůbec Prachařovo? Proslýchá se, že měl trvat na testech otcovství, nikdy to však oficiálně nepotvrdili, a tak se z toho stala jen taková tichá šuškanda. Koneckonců, když se narodila malá Mia, měl hrdý otec jasno. Krásná holčička jako by mu z oka vypadla!

Spekulovalo se také o poměru Agáty s Jakubem Štáfkem, který měl tehdy zapříčinit, že Prachař odešel z jejich úspěšného společného projektu Vyšehrad. To nepřímo potvrdil před pár dny také Jaromír Nosek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, který tehdy Prachaře v roli nahradil.

Ani Jakub ale neměl být svatý. Noc na hotelu měl strávit například s kolegyní ze show Česko Slovensko má talent Dianou Mórovou. Co se tam dělo? To vědí jen oni. Jisté je, že je fanoušek viděl vycházet ráno z hotelu a naprášil to Hanychové. Tehdy už byl rozvod nejspíš na spadnutí.

Hořkosladký konec

Manželství nakonec Prachařovi zachránit nedokázali. Žilková tehdy musela dokonce prodat rodinnou chalupu, aby Agáta vyplatila Jakuba ze společného domu, ve kterém si přála s dětmi zůstat. Sáhla tehdy do všech svých úspor a najednou byla úplně švorc. Musela se znovu postavit na nohy a postarat se. To zvládla bravurně.

Uzavřeli prý také smlouvu, která modelku zavazuje, že dům do plnoletosti dcery Mii nesmí prodat. Dohodli se na střídavé péči a Hanychová jeden čas randila každou chvíli s jiným chlapem. Hledala štěstí. Prachař se brzy usadil a štěstí našel v mladé herečce Saře Sandevě, kterou si měl letos v létě údajně také vzít, což ale oblíbený pár nikdy nepotvrdil.

Také Hanychová našla domov nakonec jinde. Jejím vyvoleným se stal mediální magnát Jaromír Soukup, kterému v dubnu porodila dceru Rozárku. S tím to nevyšlo, ale vrátila se k otci svého nejstaršího syna – Mirkovi Dopitovi. Jak to s hrdličkami nakonec dopadne, je zatím ve hvězdách.

A ačkoliv jsou vztahy s Prachařem dodnes napjaté, se Sandevou naopak vychází Hanychová na jedničku. Dokonce s malou Miou mamince společně volají, když zrovna Prachař natáčí a Sandeva hlídá. Není to vždycky jednoduché, ale nakonec má i tohle drama hořkosladký konec.

