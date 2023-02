Emoční přejídání ohrožuje zdraví: Čokoláda na stres, zmrzlina na rozchod a je z toho malér

Také ve chvíli, kdy se cítíte mizerně, sáhnete ještě v pyžamu do tajné misky pro čokoládu, sušenky, nebo brambůrky, případně z nejhlubšího šuplíku vytáhnete zmrzlinu? Tyto laskominy nás pohladí na duši, stojí při nás třeba po rozchodu a je nám po nich dobře. Toto chování se odborně nazývá emoční přejídání a může být velkým problémem, který ohrožuje naše fyzické i duševní zdraví.

S rozumem v koncích

Bridget Jonesová po dobu několika dní utápěla svůj smutek a žal ve zmrzlině, chipsech Doritos, víně i vodce. Pak zpytovala svědomí a dala se na drastické diety. Není však jediná. I Chandlerovi z Přátel trvalo několik dní, než opustil své křeslo. Ten svoji depresi po rozchodu utápěl ve velkém kyblíku zmrzliny. A tak bychom mohli pokračovat.

Tyto vzorce obvykle podvědomě budujeme už od dětství. Za to, že nám lékař píchl injekci a „utrpěli jsme trauma“, nás rodiče vzali na nějakou dobrůtku do cukrárny. Pokud se to ale děje pravidelně, může to mít velké dopady na náš zdravotní stav.

Nekontrolované zažírání našich emocí

Definici emočního přejídání vysvětlil Petr Havlíček, odborník na výživu, v pořadu Rozum v troubě tak, že člověk, který prožívá nějakou negativní emoci, kompenzuje svůj emoční stav „nekontrolovaným žraním“. To vyvolá pocit slasti, uspokojení a chvilkového štěstí.

To potvrzuje v rozhovoru pro Psychologie.cz i psycholog Jan Benda: „Nutkavé jedení totiž ve skutečnosti funguje jako taková záplata na tento nepříjemný pocit. Je to podmíněný reflex. Když se cítím nepříjemně, jdu si něco dát. A hned se cítím příjemněji. Na chvíli. Jakmile fyziologický účinek jídla vyprchá, jsem tam, kde jsem byl“.

Podle Atkin.cz patří mezi hlavní příznaky emočního přejídání velké množství rychle snědeného jídla v krátkém čase, ztráta kontroly nad jídlem, neschopnost dosáhnout pocitu nasycení, nastupující výčitky svědomí nebo pravidelné návaly přejídání.

Laické rady emoční přejídání nevyřeší

O tom, jak bojovat s emočním hladem, jsme psali nedávno. Jenže to je jen dočasná záplata. Emoční přejídání je vážný psychický problém, vysvětlil Havlíček a říká: „Obávám se, že bez pomoci odborníka – psychologa nebo psychiatra – se to dost blbě řeší. Ve chvíli, kdy ti chybí láska, cit a dotek nebo se cítíš se v ohrožení, to nevyřešíš jinou jídelní praktikou. Třeba nahrazením čokolády brokolicí,“ vysvětluje Havlíček.

Na koho se můžete obrátit?

Praktický lékař je prvním, na koho se obrátit, pokud máte obavy o své zdraví a stravovací návyky.

je prvním, na koho se obrátit, pokud máte obavy o své zdraví a stravovací návyky. Psychiatr dokáže pomoci v případě poruch příjmu potravy, jako je anorexie, bulimie i emoční přejídání.

dokáže pomoci v případě poruch příjmu potravy, jako je anorexie, bulimie i emoční přejídání. Psycholog pomůže řešit konkrétní problémy, které prozatím řešíte přejídáním. Zaměřuje se na zlepšování emocionálního zdraví a naučí prakticky pracovat s vlastními emocemi, stresem a depresí.

pomůže řešit konkrétní problémy, které prozatím řešíte přejídáním. Zaměřuje se na zlepšování emocionálního zdraví a naučí prakticky pracovat s vlastními emocemi, stresem a depresí. Klinický dietolog pomůže sestavit zdravý jídelní plán a naučí zdravým stravovacím návykům.

Kromě toho existuje i mnoho různých online komunit na sociálních sítích i mimo ně, které se mohou stát prvním impulsem ke změně, motivací, zdrojem informací i podporou.

Čokoláda opravdu funguje, není to ale řešení

Proč si obalujeme nervy čokoládou? Čokoláda, stejně jako třeba med, banány, avokádo, hrozny, zelený čaj nebo chilli, jsou potraviny, které podporují tvorbu endorfinů, serotoninu a dopaminu – hormonů štěstí.

Obalit si nervy čokoládou je tedy způsob, jak se cítit lépe, ale rozhodně to není dlouhodobé řešení psychických problémů. Právě naopak. Tabulka čokolády snězená na posezení nevede k okamžitému zvýšení hormonů štěstí. Je to spíše o dlouhodobém zdravém stravování a způsobu života.

