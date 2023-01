Nebezpečná rizika diety: Pozor na únavu, zhoršení pleti a vlasů nebo snížení imunity

Chcete rychle zhubnout, tak se pustíte do první diety, kterou najdete. Jenže místo vytoužené štíhlé postavy pozorujete jen nejrůznější negativní vedlejší účinky spojené s tím, že organismus nemá dostatek energie a živin. Seznamte se s ukazateli, podle kterých poznáte, že je načase s dietou přestat.

Kdy hrozí, že dieta bude pro tělo nebezpečná

Obecně si u každé diety pohlídejte, kolik energie budete přijímat. Nikdy by totiž příjem energie z potravy neměl být menší než je bazální metabolismus. Pod pojmem bazální metabolismus se myslí základní funkce těla nutné pro přežití. Stejně tak bývá dieta nevhodná v případě striktního vynechání jedné ze skupin makroživin víceméně bez ohledu na to, jestli se úplně vzdáte sacharidů, tuků nebo snad dokonce bílkovin. Pozor si dejte i na příliš dlouhé držení diety. Po shození dostatečného množství kilogramů by totiž vždy měla přijít udržování fáze, během které se budete snažit nabídnout tělu všechno potřebné.

„Dobrou dietu poznáte podle toho, když je léčivá. Tedy děláte ji proto, abyste si znovu nastavili hormony, uzdravili střeva, vyhnuli se zánětu nebo alergii nebo je vyléčili, nebo abyste vyléčili nemoc. Každodenní program by měl zahrnovat širokou škálu plnohodnotných potravin," říká pro Čtidoma.cz výživová poradkyně Renata Crkvová a dodává: „Dietu je vždy lepší držet pod dohledem znalého, etického zdravotníka za konkrétním měřitelným účelem. Váš zdravotník sleduje váš jídelníček a výsledky, třeba pomocí krevních testů nebo jiných měření. Může říci, zda protokol funguje, nebo ne. Dobrý dieta by také měla být jakýmsi novým přechodem na nový životní styl."

Nedostatek kalorií = méně energie

Častým problémem spojeným s dietou bývá nedostatek energie. Na tom není nic divného a ani překvapivého, protože tělo zkrátka trochu šetří a kvůli malému příjmu kalorií se budete cítit více unavení. Snížení výkonnosti by však nemělo být tak velké, aby negativně ovlivňovalo váš život. Pokud pozorujete opravdu déle trvající až nesnesitelnou únavu, jedná se o známku, že s dietou musíte na chvíli přestat.

Chybějící živiny mohou zhoršit kvalitu pleti, vlasů i nehtů

Malý příjem energie tělo donutí šetřit na věcech, které nejsou životně důležité. A to znamená kvalitní vlasy, nehty a pěkná pokožka. Při drastických dietách se proto můžete potýkat především s vypadáváním vlasů. Podle výzkumů je tento jev způsoben především narušením vlasových folikulů, které nemají dostatek živin pro udržení vlasů. Zpomalí se i jejich růst.

Snížení výkonu imunitního systému

Přirozená obranyschopnost těla je složitý systém, který pro fungování jednotlivých buněk potřebuje poměrně hodně energie a pestré spektrum živin přijatých ze stravy. V dietě se proto snadno může stát, že výkonnost imunity výrazně klesne. Nedostatek příjmu energie podle dostupných údajů negativně ovlivní činnost imunitních buněk, které tak nemohou dostatečně dobře vykonávat svou funkci.

