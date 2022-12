Jak zhubnout přebytečná kila a zrychlit metabolismus: Tyhle nápoje vám pomohou

Je tu začátek nového roku. A s ním i touha zhubnout nějaké to přebytečné kilo. Snížení tělesné hmotnosti můžete podpořit také pomocí nejrůznějších nápojů. Ztráta hmotnosti rozhodně není nic lehkého, většina z nás tak při plnění tohoto novoročního cíle ocení jakoukoliv pomoc. Nechte se inspirovat, co zařadit do svého pitného režimu.