Grapefruit posiluje imunitní systém, ale také pomáhá s hubnutím

Vynechání grapefruitu z našeho jídelníčku je obrovská chyba (pokud na něj nejste alergičtí), připravujeme se tak o celou řadu zdravotních benefitů, které nám tento citrus může nabídnout. Schopností posílit naši obranyschopnost a pomoci nám zbavit se přebytečných kilogramů totiž výčet pozitivních účinků tohoto ovoce na naše tělo zdaleka nekončí.

Posílení imunity

V podzimních a zimních měsících bychom se měli na správnou funkci našeho imunitního systému zaměřit více než kdy předtím. Viry a bakterie na nás totiž čekají na každém rohu a venkovní teploty naší obranyschopnosti příliš nepomáhají.

S posílením imunity vám může pomoci mimo jiné i zařazení grapefruitu do vašeho jídelníčku. Obsahuje totiž vysoké množství vitamínu C, který má silné antioxidační vlastnosti, chrání tedy naše buňky před škodlivými volnými radikály, ale zároveň nám také pomáhá v boji proti bakteriím a virům. Vitamín C nám navíc může i pomoci se rychleji uzdravit z nachlazení.

Grapefruit obsahuje i další živiny, které jsou pro správné fungování našeho imunitního systému důležité, patří mezi ně mimo jiné i vitamín A a vitamíny B, zinek, měď a železo.

Ztráta hmotnosti

Grapefruit nebo grapefruitová šťáva vám ale pomůže i rychleji se zbavit přebytečných kilogramů. Obsahuje totiž mimo jiné i vysoké množství vlákniny, která je při snaze o ztrátu tělesné hmotnosti klíčová. Vláknina totiž navozuje pocit plnosti a brání nám tak v přejídáni se.

Toto ovoce navíc obsahuje pouze velmi malé množství kalorií, je tak ideální lehkou svačinkou pro ty, kteří se snaží nepřesáhnout svůj doporučený kalorický příjem.

Prevence vzniku cukrovky

Pravidelná konzumace grapefruitu nám může pomoci předejít vzniku inzulínové rezistence, která může vést až ke vzniku cukrovky.

Inzulínová rezistence je stav, kdy náš organismus přestává reagovat na inzulín v krevním oběhu a hladina cukru v naší krvi se tak vymyká kontrole. Tento nebezpečný stav tak vede k vysoké hladině cukru a inzulínu v krvi, což jsou dva faktory zvyšující riziko vzniku diabetu 2. typu.

Zdraví srdce

Pravidelná konzumace grapefruitu také zlepšuje zdraví našeho srdce tak, že snižuje riziko vzniku nebezpečných stavů, které mohou vést ke vzniku onemocnění srdce.

Patří mezi ně mimo jiné i vysoká hladina cholesterolu v krvi a vysoký krevní tlak.

Správné trávení

Zařazení grapefruitu do naší stravy mimo jiné podporuje také zdravé trávení. Pravidelná konzumace tohoto ovoce nám tak může pomoci mimo jiné i s celou řadou trávicích problémů, mezi které patří také i zácpa.

Grapefruit totiž obsahuje velké množství vlákniny, která je pro správné fungování našeho trávicího systému naprosto nezbytná. Tento druh ovoce navíc také podporuje růst prospěšných bakterií v našich střevech.

Zdroj: John Hopkins Medicine, Healthline

