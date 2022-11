Rakytník řešetlákový je plný vitamínů, říká lékař. Udělejte si sirup nebo třeba džem

Posílení imunity, zdroj vitamínů. To je rakytník řešetlákový. Tak se nazývá keř, který je dekorativní a krásný především, když je obalený svými nápadným plody. Ty jsou nejen chutné, ale především velmi zdravé.

Keř se dožívá až sta let a pokud jste ještě nesklidili jeho plody, je už na čase. Nicméně nyní můžete začít sázet tyto keříky, pokud nechcete utrácet za vitamíny nákupem cizokrajného ovoce. Rakytník vám vše vynahradí. Používal se už ve starověku a lidé si všimli, že když jejich koně spásají listy i výhonky, mají krásnou lesklou srst. Léčivé účinky rakytníku využívalo odpradávna mongolské, tibetské a indické lidové léčitelství.

Zdraví vám poděkuje, skvělý na imunitu

„Rakytník zvyšuje potřebnou tvorbu žluči a trávicích enzymů, stimuluje činnost jater a plic a usměrňuje krevní oběh. Osvědčuje se jako podpůrný prostředek při léčbě revmatizmu, při průduškových zánětech rozpouští hleny a je vynikajícím čističem organizmu od toxických zplodin,“ řekl Čtidoma.cz MUDr. Kamil Doležal.

Rakytník řešetlákový je trnitý keř nebo strom dorůstající výšky 3 až 6 metrů. Plodem je kulovitá, někdy i elipsoidní peckovička, asi 5 mm široká a 8 až 12 mm dlouhá, většinou oranžové barvy, chuti kyselo-sladké, výrazně aromatické. Semena jsou dosti velká, tmavě hnědá a lesklá.

Rakytník řešetlákový je rostlina, opadavá dřevina z čeledi hlošinovitých, tvořící keře nebo malé stromy s nažloutlými květy a oranžovými plody.

„Plody obsahují velké množství oleje, dále cukry, organické kyseliny, pektiny, třísloviny, velké množství vitamínu C (ve 100 gramech plodů až 1 300 mg), vitamíny skupiny B, flavonoidy, vitamíny A, D, E, K a vitamín P- rutin a vedle toho také nepřeberné množství dalších biologicky aktivních látek, jako jsou například stopové prvky. Rakytníkový olej výborně regeneruje při popáleninách, omrzlinách a je velmi efektivní v léčení řady kožních nemocí. Vnitřně léčí žaludeční vředy a má protisklerotické působení. Skvělý je i na posílení imunity, doplnil lékař.

Sklizeň plodů někdy bolí

Plody rakytníku jsou peckovičky s kratičkými stopkami, které hustě obrůstají větvičky. Jenže přístup k plodům ztrpčují pichlavé trny. Sklizňová zralost se pozná, když jsou plody krásně vybarvené, ale ještě pevné, nepoznamenané mrazem a přezrálostí.

Konzervace je jednoduchá

Plody rakytníku se dají konzervovat, sušit, ale i lisovat. Z listů i kůry se připravují čajové směsi. Pokud plody zamrazíme, užívá se denně jedna lžička k posílení imunity. Plody lze i kompotovat. Peckovičky můžeme zavařit buď bez cukru, nebo posypané cukrem a zavařují se ve skleničkách podobně jako jiné ovoce. Chutné jsou i plody zalité medem. Pokud chceme peckovičky sušit, používáme na nálev půl lžičky drti ze sušených plodů. Rakytník je používaný často v různých sirupech pro děti. Můžeme si ale sirup udělat i doma. Chutná je i marmeláda.

Dětský sirup

Potřebujeme jeden kilogram vylisované šťávy z plodů, 1,5 kilogramu cukru a jednu lžičku citronové kyseliny. Kvůli zachování účinků obsažených v plodech připravíme sirup za studena, jen musíme ve šťávě rozpustit cukr, přidat kyselinu a sirupem naplníme lahve a uložíme nejlépe do chladničky. Můžeme uchovávat i v chladné místnosti mimo lednici, ale musí tam být tma.

Džem z rakytníku

Na přípravě marmelády není nic složitého, v podstatě se připravuje podobně jako z jiných druhů drobného ovoce. Potřebujeme 1 kg plodů rakytníku, 700 g cukru a 100 g pektózy. Očištěné bobule dáme do nerezového hrnce, podlijeme trochou vody a vaříme do změknutí. Potom přidáme cukr s pektózou a vaříme do zhoustnutí. Vroucí džem nandáme do skleniček, zavíčkujeme a otočíme dnem vzhůru.

Zdroj: bylinkářka Šárka Vávrová, wikipedia, lekarna.cz

