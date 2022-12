Novoroční hubnutí může být i příjemné. Začněte v kavárně a uvidíte, že vás to bude bavit

Hubnutí přijde s novým rokem znovu do módy, posilovny se zaplní odhodlanci a nějaké to nabrané vánoční kilo přece jen padne za oběť zvýšenému úsilí. Každé deko, které shodíme, se našemu tělu hodí.

Hubneme s kávou

Bohužel velmi dobře víme, že většina podobných velmi dobře míněných a na Nový rok pevných předsevzetí vezme za své během pár dnů nebo (u těch vytrvalejších) týdnů. Pak přijdou první výmluvy, málo času, bolest zad, drahá posilovna - známe to všichni. Ale co kdyby nám v hubnutí pomohlo také něco příjemného? Vědci z univerzity v Granadě přišli na to, že snižování hmotnosti můžeme podpořit pitím kávy, což potvrdily výsledky provedené studie. Jak na to, aby káva opravdu fungovala?

Cvičení a káva

Odborníci při svých pozorováních, rozborech a následném vyhodnocení získaných dat potvrdili, že silná káva, vypitá přibližně půl hodiny před zahájením aerobního cvičení, výrazně zvyšuje rychlost spalování tuků. Pokud se k takovému cvičení navíc odhodláme v odpoledních hodinách, bude účinek kofeinu ještě výraznější než dopoledne. Jde o proces oxidace nebo - chceme-li - spalování tuků v průběhu tělesné aktivity.

Po kávě zhubli, po placebu ne

Podle dalších specialistů, tentokrát z Harvardu, je se snižováním míry tělesného tuku spojeno pití čtyř běžně velkých šálků kávy v průběhu dne. Možnost, že by káva skutečně pomáhala lidem hubnout, byla ověřena na skupině 126 dospělých lidí, trpících nadváhou, kteří se snažili svoji hmotnost snížit. V průběhu 24 týdnů byla části z nich podávána káva, další skupina dostávala placebo chutí prakticky nerozeznatelné od kávy. I když bylo v původním plánu hlavně potvrzení možného působení kávy jako součásti prevence proti vzniku a rozvoji diabetu 2. typu, tedy cukrovky, výsledek je potěšující hlavně pro lidi s nadváhou.

Kofein zrychluje metabolismus

Jak je možné, že káva působí takto příznivě na naše tělo? Výzkumný tým pod vedením Derricka Alpereta si stojí za názorem, že kofein, obsažený v každém hrnku kávy, zrychluje tělesný metabolismus, a tím pádem také zrychluje spalování tuků. Jako s čímkoliv dalším, ani s kávou bychom to ale neměli přehánět. Předně je třeba si uvědomit, že jen samotné pití tohoto pro mnohé návykového nápoje naše tělo hubnout tak docela nepřinutí.

Ať tak či onak, musíme přiložit ruku k dílu a zapracovat na sobě při cvičení. Káva nám může jen pomoci. Navíc čtyři šálky kávy denně mohou být pro někoho docela běžnou záležitostí bez jakýchkoliv problémů, ale pro lidi, kteří nejsou na kávu zvyklí, by i toto množství mohlo představovat jisté zdravotní riziko v podobě bolestí hlavy, zrychleného tepu, nervozity a podobně. Jedna z možných variant pomoci v hubnutí to ale podle vědců může být.

Zdroj: Universidad de Granada, Science Daily, Health Day

