Jednoduché zásady správného sportování pomohou dodržet předsevzetí. Pohybu podlehnou i jeho odpůrci

Správné sportování není tak jednoduché, jak se zdá. Jistě, každá procházka je prospěšná, běh je dokonce pro většinu lidí ideálním sportem, který přirozeně využívá schopnosti těla. Co bychom ale měli dále sledovat a jak na signály, které nám tělo dává, reagovat?

Ještě než začneme

Před samotným sportovním výkonem je nutné svaly náležitě připravit jejich protažením. Snížíme tak riziko případného natržení svalu při méně vhodném pohybu. „Důležité je protahovat celé tělo, nejenom jeho části jako dolní nebo horní končetiny, a to před sportovní aktivitou i po ní. Protažení a prohřátí svalů před cvičením zabraňuje následnému vytvoření mikrotrhlin ve svalu a šlaše. Závěrečným uvolněním svalů se pak zvýší odvod odpadních látek, aby mohl sval rychleji zregenerovat,“ vysvětlila Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka chodovské FYZIOkliniky.

Ta zároveň upozorňuje, že je třeba svaly udržovat v pohotovosti i v případě kolektivních sportů, kdy jednotliví členové týmů stráví poměrně značnou dobu bez aktivního pohybu. „Náhlý přechod z maximálního vypětí do úplného útlumu je pro svaly šok, vychladnou a stanou se náchylnější ke zranění i při běžných pohybech,“ vysvětlila s tím, že před sportovním výkonem jsou vhodné například poskoky na místě nebo mírný klus. Na závěr bychom potomo měli protahovat tělo od hlavy až po nohy sice méně intenzivně, ale zato s delší výdrží.

Hlavně pravidelně

Také máte někdy pocit, že “teď už přišel ten pravý čas”, a pustíte se do sportu tak říkajíc po hlavě a naplno, abyste po týdnu zjistili, že jste tempo přehnali, stále vás všechno bolí a už se vám do sportu nechce? Nenuťte se k rekordním výkonům - pravidelné mírnější sportování vašemu tělu přinese mnohem víc než nárazová přehnaná zátěž. Navíc postupným navyšováním zátěže předejdete zbytečným zraněním.

Důležité je zdraví, ne výkony

„V úvodních šesti týdnech je pro zdraví důležitá hlavně délka cvičení a subjektivní pocity, nikoliv skutečný energetický výdej nebo měřitelný sportovní výkon. Zvlášť začátečníci by neměli “přepálit start” a raději volit menší zátěž s vyšší vytrvalostí. Prvních šest týdnů je psychologicky rozhodujících pro osvojení si návyku na dlouhodobé dodržování cvičení,“ přiblížila Iva Bílková. Podle jejího názoru stačí zpočátku půlhodina cvičení denně nebo i obden, ale skutečně pravidelně. Tělo si tak zvykne na nový rytmus.

Vybavte se na sport

Obuv ani správné oblečení není radno podceňovat. U bot je to samozřejmé a jistě i začínající sportovci vnímají rozdíl mezi obuví, která je pohodlná a při běhu dokonce “pomáhá”, a tou, která je spíš na překážku. Svoji roli samozřejmě hraje cena a vaše možnosti, ale pokud je to možné a berete svoje rozhodnutí sportovat vážně, měli byste na to včas pomyslet.

Obuv rozhodně nepodceňujte

„Nevhodné boty představují větší zátěž na klouby, například boty s výrazně odpruženou podrážkou mohou u nestabilních hlezenních kloubů zapříčinit výron kotníku. Dále se špatné obutí využívané často při sportu může promítnout do bolesti zad, kolen, bolesti paty, bolesti Achillovy šlachy, chodidla, holeně nebo únavové zlomeniny,“ vyjmenovala Iva Bílková. Funkční by mělo být také oblečení. Nejlépe je volit takové, které je prodyšné, a tělo pak má i při vyšším zatížení komfortnější pocit. Určitě budete mít pak více odhodlání vyběhnout zítra znovu, než když se vrátíte upocení po kilometrovém běhu.

Nezapomínejte komunikovat s tělem

Tělo s námi komunikuje, jen to často nechceme vnímat. Pokud tedy bolestí například některého kloubu dává jasně najevo, že mu tento druh pohybu nevyhovuje, není dobré snažit se bolest obelstít, překonat nebo “přesportovat”. „Problém je, že řada lidí považuje bolest za součást sportu a myslí si, že dalším sportováním odezní. Opak je ale pravdou. Když budu ignorovat fakt, že mě bolí koleno, a dál budu běhat bez dostatečného protažení, budu se po zátěži cítit stále hůř, časem pocítím bolest i při běhu a později i v klidu."

Pozor na problémy

„Typickým důsledkem jednostranné zátěže bývají bolesti zad nebo vyhřeznutá meziobratlová ploténka, která postihuje zvlášť sportovce se shrbenými postoji – tenisty, florbalisty či basketbalisty,“ varuje fyzioterapeutka. Jako vhodný doplněk sportu je proto doporučováno například saunování, plavání (ačkoliv se jedná také o sport) a další aktivity, napomáhající regeneraci svalů. Při déletrvajících potížích je pak také nutné poradit se s lékařem.

Také jste se rozhodli začít sportovat? Tentokrát už skutečně - tak, že vyběhnete ven nebo do posilovny i příští týden? Pak ale vezměte vše za správný konec a hodně štěstí do nové životní etapy!

