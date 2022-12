Řídnutí vlasů během zimních měsíců: Pomohou oleje a vlažná voda

Suchostí kůže trpíme zpravidla nejvíce na podzim a v zimě. Může za to nejen změna venkovních teplot, ale i vlhkosti okolního vzduchu, jak informuje Medical News Today. V zimě totiž vlhkost vzduchu, která naši pokožku chrání před vysoušením, rapidně klesá. Tyto změny mohou ovlivnit mimo jiné i naši vlasovou pokožku, což poté může způsobit i zvýšenou ztrátu vlasů. To je důvodem, proč má řada lidí problémy s nadměrným vypadáváním vlasů právě v zimě. Naštěstí tomu ale lze alespoň do určité míry předejít.

To, jak moc změna ročního období ovlivní naši kůži, je individuální, existují ale určité prověřené způsoby, jak se nepříjemné suchosti kůže dokonce i v zimním období zbavit, to platí dokonce i pro pokožku hlavy.

Olejování pokožky hlavy

Olejování vlasové pokožky se může zdát jako poněkud přehnané opatření proti jejímu vysoušení. Nemusíte se ale ničeho bát, rozhodně totiž nemusíte chodit mezi lidmi s mastnou hlavou.

Olejování pokožky hlavy spočívá v tom, že do ní pravidelně vmasírujete kokosový, amla, ricinový nebo sezamový olej, necháte ho nějakou dobu působit u vlasových kořínků a poté olej nebo jejich směs smyjete tak, jak jste zvyklí.

Vyvážený jídelníček a dostatečná hydratace

Důležité je ale naši pokožku vyživovat nejen zvenčí, ale také zevnitř. Zaměřte se zejména na zařazení dostatečného množství ovoce, zeleniny a dalších potravin obsahujících vysoké množství důležitých živin do vaší stravy.

Nedostatek některých vitamínů, minerálů a dalších živin v našem organismu může totiž vyústit v nadměrnou ztrátu vlasů.

Horká sprcha

V zimě si řada z nás libuje v dlouhých horkých sprchách, těm bychom se ale v zájmu zachování si našich hustých kadeří měli raději obloukem vyhnout. Pokožku hlavy si tedy ideálně myjte pouze krátce a nejlépe pouze vlažnou vodou. Vaše hříva vám poděkuje.

Zdroj: Medical News Today, Metropolis

