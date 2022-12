Curly girl metoda vás nadchne svou jednoduchostí

Základním principem této metody je vynechání všech přípravků na vlasy obsahující silikony, parabeny a alkohol, které vlasy zatěžují. Zkuste se zaměřit na jiný styl mytí a fénování vlasů s chladnějším vzduchem namísto běžného horkého.

Jak na metodu Curly girl

Nepodceňujte kvalitní šampon. Pokud s touto metodou teprve začínáte a nechcete investovat tisíce do vlasové kosmetiky, můžete vyzkoušet produkty pečující o dětské vlasy či přírodní šampony, které dnes seženete již v každé drogerii.

Budete také potřebovat výživný kondicionér, hřeben, ručník z mikrovlákna či bavlněné tričko, gel, pěnu či krém, difuzér a olejíček na vlasy. S touto základní výbavou si bohatě vystačíte.

Vlasy nejprve zbavíte všech nečistot (zejména u kořínků) pomocí šamponu. Časem není nutné používat při každém mytí, jelikož ho postupně nahradíme tzv. Cowashem, tedy kvalitním kondicionérem smíchaným s vodou pro lepší hydrataci vlasů, kterým vlasy postupně poléváme a důkladně masírujeme. Pokud jsou vaše vlasy však hodně jemné a nízkoporézní (hůře nasávají vodu a zároveň vám zabere více času je vysušit, mají také sklon k třepení) můžete šampon využívat i nadále. Následně šampon či vytvořený cowash důkladně vymyjeme a přejdeme na aplikaci kondicionéru (nebo opět cowashe). Kondicionér do vlasů zapracujte pročesáním, ideálně hřebenem se širokými zuby. Nechte působit, jak jste zvyklí. Nyní přichází na řadu klíčový moment této metody, a to „mačkání k větší hydrataci“. Ideálně v předklonu promačkejte vlasy se zapracovaným kondicionérem. K lepšímu prolnutí použijte vodu. Tu naberte do dlaní a mačkejte od konečků vlasů až po kořínky. Druhou možností, kterou můžete využít, je metoda dvou misek. Spočívá v tom, že v jedné máte čistou vodu, kterou vlasy polijete a následně mačkáte. Vodu, která z vlasů společně s kondicionérem vytéká, zachytíte do druhé misky. Po alespoň tříkolovém mačkání z vlasů vše vymyjte. Ideálně vlažnou vodou.

Praktické rady na závěr

Po okapání vlasů můžete použít i bezoplachový kondicionér. Na následný finální styling použijte gel na vlasy, pěnu či krém do mokrých vlasů. Vlasy klasicky neždímáte, ale zabalíte do bavlněného trička nebo ručníku „metodou plop“, která funguje na bázi zabalení mokrých vlasů do šetrné látky, čímž zbavuje vlasy přebytečné vlhkosti. Vlasy nijak nekroutíte, abyste nepoškodily vaše vlnky. Poté vyčkejte zhruba deset minut.

Pokud vašemu typu vlasů tato metoda sedět nebude, stačí šetrně vymačkat přebytečnou vodu. Vlasy můžete po sundání trička či ručníku nechat volně uschnout. Až poté, co si budete jistí, že jsou vlasy zcela suché, odstraňte zbytky stylingového produktu. Vlnky se tímto posledním krokem krásně „vyloupnou“. A máte hotovo!

Zdroje: curlymyself.com, kudrnatevlasy.cz, instagram @pandikralovna

KAM DÁL: Instantní trik na řídnutí vlasů. Vaše hříva může vypadat hustěji již do několika minut.