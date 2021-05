Nové výživové trendy: Potraviny, které pomáhají spalovat kalorie

Seznam vhodné zeleniny je samozřejmě velmi dlouhý. Vyplatí se jíst mrkev, papriku, rajčata, celer, pomáhají ale i chilli papričky, hubneme také po konzumaci okurky. Jelikož i strava podléhá módním trendům a je pod neustálým drobnohledem, není divu, že přibývají další známé i méně známé spalovače.

Mandlové máslo

„Toto je velmi spolehlivý spalovač. Nejen, že obsahuje velmi nízký počet kalorií, ale je také bohaté na proteiny a nenasycené mastné kyseliny. K tomu všemu obsahuje i vitamín E a hořčík. Mandlové máslo si navíc celkem v pohodě můžete připravit i doma a nemusíte tak riskovat, že budete kupovat v supermarketu nebo na internetu "zajíce v pytli",“ vysvětluje Urbanová.

Jak vlastně na to? No stačí vypražit mandle ve slupce, následně je rozdrtit, přidat sůl, cukr a olej a máte ho hezky připravené na konzumaci. Ano, je to skutečně takhle jednoduché.

Populární chia semínka - o těch se v poslední době mluví opravdu hodně, jsou plné vitamínů, minerálů a také omega-3 kyselin. Velmi známý je také puding, který se z nich vyrábí.

Avokádo

Ano, je plné tuku, ale věřte, tenhle tuk je přesně takový, který vaše tělo potřebuje a touží po něm. Tento druh ovoce navíc obsahuje i velké množství vitamínu E, který je velmi důležitý pro náš imunitní systém. „Tato superpotravina je navíc i extrémně bohatá na nenasycené mastné kyseliny, které výrazně snižují hladinu cholesterolu v krvi a podporují tak funkci srdce,“ přidává Urbanová.

Avokádo už stihlo také dostat nálepku, že je spíše pro ženy. Protože mimo všechny jeho pozitivní vlastnosti je i parádní spalovač a ještě k tomu má také omlazovací schopnosti.

Žampióny

To jste možná nečekali, ale právě i tato houba je parádním spalovačem. Kdo chce shodit nějaké to kilo a nebo si třeba jen udržet přitažlivou váhu, měl by vsadit právě na tuto pochoutku. Žampiony je ideální orestovat třeba na olivovém oleji, který zkombinujete s máslem. „K tomu přidejte trochu česneku a k tomu kopec zeleniny namísto oblohy a zdravé jídlo, které nějaký ten tuk bezesporu spálí, je na světě.“

Tento druh houby je totiž nízkokalorický, ovšem obsahuje bílkoviny, díky čemuž naše tělo na dlouhou dobu zasytí. Obsahují navíc i poměrně vysoké množstvé vitamínu B, železa a zinku, což jsou všechno složky, které jsou zodpovědné za krásnou zdravou pleť a také lesklé vlasy.

Pyl z květin

Možná vám to přijde jako uhozené a neuvěřitelné, ale i květový pyl je možné zařadit do seznamu potravin, které pomáhají s hubnutím. Dokonce je zdravější, než by člověk na první pohled řekl. Stačí se na jeho vlastnosti podívat pěkně pod drobnohledem.

Obsahuje 22 aminokyselin, 18 vitamínů a 25 minerálů. Dodá nám kompletní řadu vitamínu B, kyselinu listovou a také kartoteonoidy. Květový pyl také v těle snižuje hladinu cholesterolu, vrátí formu vašim kostem a má antibakteriální účinek.

Kokosová voda

Ta obsahuje přesně to, co je při hubnutí žádoucí, a jelikož má nízký počet kalorií a cukru, je také přirozeně izotonická. „Právě proto působí pro tělo zázračnějším způsobem než obyčejná voda, která se také nazývá detoxikačním zkrášlovadlem. Na rozdíl od klasické čisté vody obsahuje malé, ale i tak zajímavé množství vitamínů a minerálních látek,“ má jasno dietoložka.

Chlorella

Patří k trendům, které k nám přišly v posledních měsících a letech. Chlorella obsahuje zajímavé množství vitamínů B12 a obsahuje také hodně přírodních antioxidantů. „Vhodné je trochu prášku přidat do snídaně a udělat si třeba špenátové nebo okurkové smoothie,“ doplnila Urbanová.

