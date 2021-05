Janek Kroupa nepřítelem Hamáčka i ČSSD. Co o něm řekl jeho bratr Mikuláš?

Informace o plánované cestě ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy vyvolaly na české politické scéně bouři. Respektive její údajný cíl, tedy vyměnit informace související s útokem ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik. Přinesl je web Seznam Zprávy. Redaktor Janek Kroupa je teď nepřítelem ČSSD, která se za svého lídra postavila. Co si o tom myslí jeho bratr Mikuláš, dal by za bráchu ruku do ohně? Více v jeho komentáři.