Seriál Ulice: Kristýna se bojí o život, rozchod s Denisem spustil panické ataky

Nekonečný seriál Ulice milují diváci již mnoho let. Scénáristé umí napsat příběhy, které jsou zkrátka ze života. Často jsou mezi nimi i takové problémy, o kterých se ve společnosti běžně nehovoří, už jen proto, že je mnozí považují za příliš osobní. Jde ale o jevy mnohem rozšířenější, než by nás napadlo.

Trauma z rozchodu s přítelem

Kristýna Voláková, do jejíž postavy se již před lety vžila herečka Sára Korbelová, prožívá delší dobu psychické problémy. Jen těžko se vzpamatovávala z rozchodu se svým přítelem Denisem, ale po několika měsících zdálo, že už je z nejhoršího venku. Avšak zdání klame. Teprve nyní se projevuje všechno, co se v mladé dívčí duši nahromadilo. Čtvrteční díl tak přinese nejen Kristýně samotné, ale i její matce Blance (Linda Rybová) a jejímu příteli Evženovi (Martin Finger) velké problémy. Kristýna se znovu zhroutí.

Obavy o Kristýnin život

Už dva týdny uplynuly ode dne, kdy se Kristýna rozhodla udělat za vztahem s Denisem tlustou čáru a vydala se na nové rande. Jenomže nic nedopadlo tak, jak si představovala. Hrůza z možného dalšího zklamání, strach z nového začátku, vzpomínky na problémy kolem rozchodu – to všechno se Kristýně najednou vrátilo jako bumerang a ona prožila panickou ataku. I když všichni doufali, že se jedná o ojedinělou událost, psychika je – jak se brzy ukáže – ještě složitější a citlivější, než by se mohlo zdát. Ani z další schůzky se tak Blančina dcera nevrátí v pořádku. Naopak bude ve stavu, kdy se bude obávat o život.

Panická ataka není žádná drobnost

Co je vlastně panická ataka? Jde o psychický problém, který rozhodně není radno podceňovat. Vzniká postupně, často nepozorovaně, ale jakmile se projeví, člověk už není schopen kontrolovat svoje myšlenky. Jde o dlouhodobé přetížení psychiky, které může být vyvoláno mnoha důvody. Patří mezi ně například nepřiměřený tlak v zaměstnání, zbytečný perfekcionismus a vysoké nároky na sebe sama, špatná rodinná situace – zkrátka všechno, co náš mozek zatěžuje víc, než je schopen unést. Dlouho se přitom zdánlivě nic neděje, ale to je jen klam. Psychika je v tu chvíli jako sopka, která bez většího varování jednoho dne doslova vybuchne. Pověstnou poslední kapkou pak může být jakákoliv drobnost.

Nepodceňujte svoje pocity, varuje Kateřina

„Byla jsem několik měsíců v zaměstnání pod velkým tlakem, který mohu bez nadsázky nazvat šikanou,“ vypráví paní Kateřina pro Čtidoma.cz. „Jako rozvedená máma dvou dětí jsem si nemohla dovolit dát výpověď, a tak jsem se snažila všechno překonat. Pořád jsem si říkala, že tohle přece zvládnu. Tvářila jsem se i sama před sebou, že mě nějaký takový (jemně řečeno) blázen nemůže dostat na dno. A zdálo se, že se mi to daří,“ vzpomíná Kateřina na svoje vteřiny před katastrofou.

Nečekaná poslední kapka

„Pak ale přišel zlom, a to ve chvíli, kterou jsem rozhodně nečekala. Šla jsem jako obvykle nakoupit a v obchodě jsem zjistila, že nemají chleba, který obyčejně kupuji. V tu chvíli se něco zlomilo. Stála jsem u prázdného regálu, nebyla jsem schopná pohybu ani normálního nádechu, tekly mi slzy a najednou jsem měla pocit, že tohle už je konec. Všechny ty nahromaděné emoce, strach, obavy, vztek a bezmoc, které se po tak dlouhou dobu ve mě kupily, najednou vybuchly. Lidé se ohlíželi a já jsem se snažila schovat do kouta, aby mě nikdo neviděl. Pomohl mi až soused, který se tam náhodou objevil, a dovedl mě ubrečenou a bezmála bezvládnou přímo k lékaři,“ popsala svůj zážitek s první panickou atakou.

Léčba je dlouhá a vyžaduje trpělivost a klid

Přišla léčba, antidepresiva, dlouhá nemocenská, a nakonec i výpověď z práce. „Dnes se divím, proč jsem si nechala šikanu tak dlouho líbit. Už nikdy nic takového nedopustím – ani u sebe, ani u kohokoliv z ostatních, pokud bych něco takového kolem sebe viděla. Upřímně musím prozradit, že od té doby se mi podobné stavy čas od času opakují, i když díky lékům, které stále beru, už v menší míře. Asi to bude trvat ještě hodně dlouho, než budu zase úplně v pořádku, pokud se to vůbec podaří,“ zakončila Kateřina svoje varování pro každého, kdo by se snad jako ona sama považoval za tak silného, že vydrží všechno bez pomoci a obrany.

