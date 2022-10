Vědci objevili novou látku pro boj s depresí. Využijte ji na podzim a potěšte rodinu dobrou náladou

Podzim je obecně dobou, kdy se lidé potýkají s větším výskytem depresí. Je prokázáno, že špatný psychický stav oslabuje organismus a ten je pak náchylnější k nejrůznějším dalším nemocem. A tomu přece naše tělo vystavovat nechceme. Mohlo by se totiž snadno stát, že pokud ve stavu deprese nebo vyčerpání dostaneme covid, bude jeho průběh silnější a delší než u lidí, kteří jsou v okamžiku nákazy vyrovnaní a spokojení. Co s tím?

Genetika není všechno

Na možný vznik stavů, které buď jsou přímo depresí nebo se jí blíží, působí velké množství příčin, z nichž některé neovlivníme buď vůbec, nebo jen velmi těžko, ale na jiné máme vliv velký. Do první skupiny můžeme zařadit genetické předpoklady, ale třeba také výchovu našimi rodiči. Vědci předpokládají, že tvrdá a nesmlouvavá výchova může být spouštěčem depresivních stavů i v dospělosti. Jsou zde také okolnosti, které na nás působí bez našeho přičinění, jako je vliv životního prostředí a další. S tím vším nám nezbývá, než se vyrovnat po svém a pokud možno co nejlépe - depresi z přeplněného města v některých případech může odstranit přestěhování na venkov, lze změnit také zaměstnání, případně odejít z nevyhovujícího vztahu.

Vědci objevili nového pomocníka

Jak ale nedávno potvrdil výzkumný tým z Macquarie University, velký vliv na možný vznik deprese má u dospělých lidí strava, tedy samozřejmě hlavně ta nezdravá. Stejně jako mnoho dalších prvků a látek, zajišťujících rovnováhu v našem těle, má na náš psychický stav velký vliv také kyselina kynurenová, jejíž nedostatek v těle je přímo spojen s vyšším rizikem rozvoje deprese, a to nejen na podzim, kdy jsou tyto stavy mnohdy nejsilnější.

Co můžeme udělat sami?

Jak získat pro tělo dostatek zmiňované kyseliny? Jde o látku, kterou můžeme organismu přeneseně dodat právě zdravou stravou, bohatou na syrovou zeleninu a ovoce. Rozhodně si ale neposloužíme jídelníčkem s vysokým obsahem průmyslově zpracovaných potravin, zvláště pak těch, které jsou bohaté na tuky a cukry. Kyselina kynurenová, kterou tělu umožníme vytvořit, vzniká rozkladem další látky, potřebné k udržení dobré nálady a správné funkce nervové soustavy. Tentokrát jde o známější tryptofan, který jsou někteří zvyklí konzumovat i v tabletách. Právě přeměnou této pro tělo nezbytné aminokyseliny dochází ke vzniku serotoninu a melatoninu, tedy látek zodpovědných za dobrý a klidný spánek v noci a dobrou náladu ve dne.

Proti depresi i Alzheimeru

To ale není vše, co může tryptofan tělu poskytnout. Jedním z metabolitů je také kyselina kynurenová, bránící před vznikem neurodegerativních poruch, včetně obávané Alzheimerovy nemoci. Dobrá rada vědců, kteří se tímto tématem zabývali ve své studii, tedy zní: Jezte zdravě a nespoléhejte na rychle dostupné polotovary nebo dokonce zcela zpracované potraviny. Příroda je nejmocnějším lékem ve své přirozené podobě.

Internetový detox rozhodně prospěje

I když se to může zdát jako samozřejmost, duševní pohodu bychom si měli bránit a chránit všemi dostupnými prostředky. Místo toho si ale pravidelně dopřáváme v historii lidstva nevídanou dávku dennodenního stresu sledováním všemožných sociálních sítí a diskusí, jejichž obsah bývá často konfliktní, nevraživý až nenávistný. Zapojováním se do takových zcela zbytečných a nic neřešících řetězců příspěvků si jen ubližujeme. Mnohem očistnější je tedy přímá komunikace s přáteli a rodinou. A to nejen pro dospělé, ale také pro děti, na které (ale nejen na ně) může na síti čekat třeba i kyberšikana. Jak z toho ven? Zkrátka jít ven - zkuste chvíli sledovat spadané listí v parku, nadýchnout se vlhkého podzimního vzduchu a znovu, jako v dětství, vyhodit listy do vzduchu a sebrat pár kaštanů. Že na to není čas? Ale je - právě ten, který ušetříme na sociálních sítích…

