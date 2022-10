Jakého domácího mazlíčka pořídit malému dítěti?

Mezi ty nejvhodnější mazlíčky pro malé dítě patří zejména menší hlodavci.

Křeček

Jedním z těch nejméně náročných zvířátek, o které se zvládne starat opravdu každý, patří křeček. Neplatí to ve všech případech. Někteří křečci, zejména samičky, mohou být agresivní. Před koupí zvířete je tak potřeba nejdříve od jeho chovatele zjistit, jestli je ochočené, v opačném případě vám místo radosti způsobí spíše starosti.

Pokud si nejste jistí tím, jaký druh tohoto malého hlodavce vybrat, vsaďte na křečka syrského. Nezapomeňte mu do klece pořídit malý domeček, kam se bude moci schovat.

Křečci se dožívají v průměru třech let. Pokud se tedy vaší ratolesti nový domácí mazlíček rychle omrzí, nebudete se o něj muset starat dalších 10 let jako třeba o psa.

Morče

Skvělou volbou je také o něco větší morče, které se k malým dětem skvěle hodí. Naprostá většina těchto hlodavců je totiž přítulná a neagresivní, co více si od vašeho domácího mazlíčka přát? Pokud chcete vaši malou dcerku či syna naučit péči o živého tvora, morče je tou správnou volbou. Jediným mínusem je, že potřebují podstatně větší klec než křeček, nejsou tedy vhodným mazlíčkem do menších bytů.

Pískomil

Často chovaným hlodavcem je také roztomilý pískomil, který na seznamu těch nejvhodnějších zvířat pro malé děti zkrátka nesmí chybět. Péči o pískomila totiž zvládnete vy i vaše dítě levou zadní.

Nejsou ale tak přítulní jako morčata či někteří křečci. Pokud se tedy vaše ratolest bude chtít se svým zvířátkem denně mazlit, je lepší se pískomilům obloukem vyhnout. Jsou totiž velmi netrpěliví a rychlí, což není ta nejlepší kombinace. Pokusy o mazlení tak většinou skončí naháněním pískomilů po celém domě či bytě.

Důležité je také zajistit, aby v prostředí, kde se budou vyskytovat, nebyla příliš vysoká vlhkost vzduchu, mohlo by jim to způsobit vážné dýchací problémy. Dožívají se zhruba dvou let.

