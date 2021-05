Pamlsky pro psy mají řadu užitečných funkcí

Své čtyřnohé domácí společníky rádi rozmazlujeme. Obvykle nějakým dobrým pamlskem. Mohou to být pouhé granule, které pejsek dostává jako stravu, ale když chceme našim kamarádům dělat radost, obvykle je zahrnujeme jinými dobrotami. Rozhodně by to však neměly být žádné sladkosti, ale ani přesolené šunky z našich lednic. Pro pejsky jsou určeny výhradně speciální pamlsky pro psy.