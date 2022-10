Sladká pochoutka, která vám pomůže s hubnutím

Řeč je o hořké čokoládě, která má na naše tělo nespočet pozitivních účinků a dokonce nám může pomoci i se snížením tělesné hmotnosti, a to hned z několika důvodů.

Jako "hořkou čokoládu" označujeme čokoládové výrobky, které obsahují mezi 65 a 99 % kakaa.

Zbavuje nás hladu a snižuje chuť k jídlu

Výzkumy dokazují, že pojídání hořké čokolády nám může pomoci déle si udržet pocit sytosti. Hořká čokoláda nám totiž pomáhá snižovat v těle hladinu hormonu ghrelinu, který navozuje pocit hladu.

Zlepšuje náladu

Všichni to známe, naplánujeme si lekci posilování či jógy, ale nakonec se na to zkrátka necítíme. Často nejde ani o to, že bychom byli unavení nebo neměli čas, ale spíše o náš duševní stav spojený s nedostatkem motivace.

Dokonce i s tímto pocitem vám může hořká čokoláda pomoci. Studie dokazují, že pozitivně ovlivňuje duševní zdraví a náladu.

Zlepšuje citlivost na inzulín

Výzkumy dokazují, že pravidelná konzumace hořké čokolády mimo jiné také zlepšuje citlivost našeho těla na inzulín. Tento hormon nám umožňuje přeměnit cukr v krvi na energii. Zlepšení citlivosti na inzulín může snížit jeho množství v našem krevním oběhu, což může mít za následek úbytek hmotnosti.

Na co si dát pozor

Není to ale jen tak, rozhodně do našeho jídelníčku nemůžeme zařadit dvě tabulky hořké čokolády denně a čekat, že nám pomohou se snížením hmotnosti.

Je třeba si uvědomit, že hořká čokoláda obsahuje relativně velké množství tuku a kalorií. Rozhodně to tedy s její konzumací není radno přehánět.

Ideální je její množství omezit na 28 g hořké čokolády denně. Důležité je také zvolit hořkou čokoládu s obsahem kakaa vyšším než 70 % a zkontrolovat, zda neobsahuje příliš vysoké množství přidaného cukru.

Tato pochoutka vám s hubnutím pomůže pouze v případě, že bude součástí vyváženého jídelníčku plného ovoce, zeleniny a dalších potravin s vysokým obsahem prospěšných živin.

Zdroj: Healthline, National Library of Medicine

