Jak jednoduše zrychlit hubnutí: Stačí vám 5 minut

Pokud se snažíte o snížení vaší tělesné hmotnosti, měli byste se zaměřit nejdříve na váš jídelníček a fyzickou aktivitu.

Bez vyvážené stravy a pohybu to totiž zkrátka nepůjde. Je ale velký rozdíl, jestli cvičíte pravidelně, nebo zkrátka jen jednou za čas, když si na to zrovna vzpomenete. Řada z nás se sice snaží cvičení nevynechávat, ale ne vždy na to máme čas nebo energii. Jedním z těch nejdůležitějších kroků je udělat si z pohybu pravidelný zvyk.

To se ale snadněji řekne, než udělá. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak toho docílit jednoduše a bezbolestně.

Jak cvičit pravidelně?

Pravidelná fyzická aktivita vám pomůže spálit přebytečné kalorie, a tím pádem i se snížením hmotnosti. Měli bychom se hýbat alespoň 30 minut denně, nemusí jít nutně o 30 minut strávených s činkami v posilovně. Můžete si zajít na svižnou procházku nebo se pustit do hloubkového úklidu. Počítají se zkrátka všechny aktivity, při kterých jste aktivně v pohybu. Klíčem je zkrátka pohyb nevynechávat.

Pokud je pro vás ze začátku 30 minut středně intenzivní aktivity denně příliš náročné, můžete začít s pouhými pěti minutami. Je ale důležité toto pravidlo opravdu dodržovat. Určete si každý den přesný čas, kdy se do cvičení pustíte, snížíte tak pravděpodobnost, že daný den svých pět minut neodcvičíte.

Několik minut středně intenzivního cvičení denně je totiž mnohem lepší než hodina intenzivního cvičení v posilovně jednou za měsíc. Jde zkrátka o to, abyste si z pohybu udělali pravidelný zvyk a v momentě, kdy se vám to podaří, můžete 5 minut prodloužit na 15 minut a čtvrthodinu na půl hodiny.

Navíc je velmi pravděpodobné, že když už se odhodláte na procházku, tak si ji dobrovolně prodloužíte, i když budete vědět, že vám k tomu, abyste měli "splněno", stačí jen pouhých pět minut. Pro většinu z nás je totiž nejhorší se ke cvičení odhodlat.

Zdroj: Express, Mayo Clinic

