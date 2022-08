Proč nehubnu: Děláte pro ztrátu hmotnosti vše, ale nic se neděje? Na vině může být některá z častých chyb

Pokud děláte vše pro to, abyste shodili přebytečná kila, ale nic se neděje, může to mít hned několik důvodů. Existuje totiž hned několik běžných chyb, které mohou ztrátě tělesné hmotnosti zabránit.

Váha vám "lže"

Pokud se každý den vážíte a nevidíte výsledky, možná dokonce zaznamenáte, že číslo na váze se od předešlého dne zvýšilo, nepanikařte.

Tělesná hmotnost se mění v závislosti na hormonech, na tom, co jíme, ale mimo jiné i na tom, kolik vody naše tělo zrovna zadržuje. Navíc je možné, že jste sice ztratili několik gramů tukových zásob, ale zároveň jste nabrali svaly, což je přesně to, co chceme.

Nedostatek bílkovin

Bílkoviny by měly ideálně tvořit 25 – 30 % našeho denního kalorického příjmu. Dostatečný příjem bílkovin nám nejen pomáhá s vytvářením nové svalové hmoty, která je pro spalování tukových zásob nezbytná, ale také nám pomáhá kontrolovat chuť k jídlu, jak dokazují studie.

Počet kalorií

Jedním z důvodů, proč nehubnete, může být také to, že zkrátka přijímáte až příliš kalorií denně, aniž byste si to uvědomovali. Ideální tak je vážit si jídlo a počítat si kalorie, které zkonzumujete, alespoň týden, abyste zjistili, jestli náhodou nepotřebujete změnit váš jídelníček.

Studie dokazují, že lidé mají tendenci podceňovat množství kalorií, které konzumují.

Cvičení s činkami

Jedním z nejúčinnějších typů cvičení pro ztrátu přebytečných kil je nějaká forma odporového tréninku, tedy cvičení se závažím. Pomůže vám udržet si svalovou hmotu, která se často spaluje spolu s tělesným tukem a také předchází zpomalení metabolismu.

Tekuté kalorie

Je potřeba si dát pozor také na příjem tekutých kalorií. Džusy, limonády a další sladké nápoje totiž obsahují mnohem více kalorií, než si myslíte, a mohou tak být důvodem, proč konzumujete vyšší množství kalorií denně. Ideální je se těmto nápojům vyhnout a nahradit je vodou či neslazeným čajem.

Spánek

Jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšného formování postavy je spánek. Výzkumy dokazují, že nedostatek spánku je jedním z největších rizikových faktorů vzniku obezity.

