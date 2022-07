Snadné hubnutí: Dvojnásobná matka prozradila, jak lehce shodila 7 kilo

Emma Moorse žijící v Anglii prozradila, že chtěla shodit několik přebytečných kil již roky. Zkrátka ale dlouhou dobu nevěla, jak na to. Nakonec ale požádala o pomoc experta a podařilo se jí zhubnout neuvěřitelných 7 kg, a to akorát včas na její rodinnou dovolenou.

Mezi její cíle nepatřilo pouze shození přebytečné váhy a zformování postavy, chtěla mít také více energie a to se jí také splnilo. Rozhodně ale netvrdí, že to šlo lehce. Většina z nás to nechce slyšet, ale žádná zázračná pilulka nebo jednoduchý cvik, který by nám pomohl shodit přebytečná kila téměř bez námahy, zkrátka neexistuje.

Některé potraviny nebo nápoje nám mohou pomoci tento proces mírně zrychlit.

5 nápojů, které zrychlují spalování tuků, najdete zde.

Zformovat svou figuru prý chtěla hned poté, co se po mateřské dovolené vrátila do práce. V těhotenství totiž, jako většina matek, nabrala nějaká ta kila navíc a chtěla, aby se její tělo vrátilo do svého původního stavu.

Nebylo to pro ni ale vůbec lehké. Hubnutí je zkrátka těžké samo o sobě, když k tomu ale přidáte dvě malé děti, může se shazování přebytečných kil zdát jako téměř až nadlidský úkon. V jeden moment si ale řekla "dost" a rozhodla se svých cílů dosáhnout stůj co stůj. Uvědomila si, že veškeré její pokusy o ztrátu hmotnosti selhaly a nejspíše tak bude tou nejlepší cestou obrátit se na experta v oboru.

Klíčem jsou bílkoviny

Emma zainvestovala do pomoci výživového specialisty, který jí pomohl sestavit vyvážený jídelníček plný bílkovin, které jejímu tělu pomohly s utvářením nových svalů, a tím pádem i s formováním postavy.

Dokonce ani nemusela trávit hodiny v posilovně, jen dbala na to, aby byla pravidelně v pohybu, a shazování přebytečných kil jí najednou šlo jako po másle. Emma nyní všem zdůrazňuje, jak důležité je dodržovat vyvážený jídelníček obsahující dostatek bílkovin. V opačním případě totiž podle ženy můžete cvičit od rána do večera a nebude to mít takový efekt.

Jak začít jíst zdravě tak, aby vám to vydrželo, najdete zde.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Jak se zbavit bolesti bez prášků: Pomůže kurkuma a další