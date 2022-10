Trenérka sdílela tipy na hubnutí. Jedním z nich své sledující pořádně překvapila

Liz, která na sociálních sítích vystupuje pod jménem Liz Bites Back, si na Instagramu získala více než 100 000 fanoušků pomocí příspěvků, kterými se snaží své sledující motivovat. Liz je totiž profesionální fitness trenérkou a tipy a triky, které v této oblasti zaručeně fungují, si nenechává pro sebe.

Její sledující tak mají pravidelný přísun rad, jak si účinně zpevnit postavu nebo shodit několik přebytečných kil.

Dívka nedávno sdílela příspěvek, ve kterém se se svým online obecenstvem podělila o jeden z největších fitness omylů. Extrémní diety nebo hladovění rozhodně nejsou tou nejlepší cestou, jak shodit přebytečná kila a už vůbec ne k posílení svalů na těle.

Influencerka na svůj online profil sdílela její fotku z doby, kdy se snažila jíst co nejméně kalorií ve strachu, aby nepřibrala, v porovnání se snímkem její aktuální vyrýsované figury.

Na první fotce má velmi hubený, rovný typ postavy, tehdy se údajně co se týče jídla velmi omezovala. Její tělo tak nemělo dostatek živin potřebných k posílení svalů, a tak dokonce ani po hodinách strávených v posilovně neviděla žádné výsledky.

„Dříve jsem se divila, proč jsem nikdy nemohla dosáhnout vyrýsované postavy, po které jsem toužila. Zkrátka jsem neviděla žádný pokrok, a to zejména když jsem se cvičením začínala,“ svěřila se Liz na sociální síti.

Na aktuálním snímku sdílela svou štíhlou a dokonale vytvarovanou postavu. To, že se přestala v jídle tolik omezovat, jí údajně pomohlo s nabráním svalové hmoty a podařilo se jí tak nejen vytvarovat hýždě, ale mimo jiné i zpevnit ruce nebo svaly na břiše.

„O několik let později jsem přibrala 17 kilo, jím o stovky kalorií denně více a soustředím se na to, abych do svého jídelníčku zahrnula dostatek bílkovin,“ pokračovala.

Její nedávná rada všem, kteří se snaží o podobné výsledky, tak zněla jasně: „Jezte více.“

„Dokonce i v momentě, kdy je vaším cílem jen zhubnout, rozhodně nemusíte drasticky snižovat váš kalorický příjem. To totiž s největší pravděpodobností povede k téměř nezvladatelnému pocitu hladu a následně k přejídání,“ dodala.

Zdroj: Daily Star

