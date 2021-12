Vánoční obžerství může vyvrcholit smrtelnými žlučníkovými záchvaty. MUDr. Horáček vysvětluje, jak problémům předejít

Vůbec nejčastějším onemocněním žlučníku jsou žlučníkové kameny. „Dvakrát až třikrát častěji na něj trpí ženy, a to především ve věku nad 50 let, které víckrát rodily, mají nadváhu nebo jsou obézní, mají zvýšený cholesterol, často konzumují mastná jídla, užívají antikoncepci, držely drastické diety a podobně. Samozřejmě nezanedbatelnou roli hraje také výskyt v rodině,“ vysvětluje MUDr. Radovan Horáček.

Co je vlastně žlučník?

Jedná se o malý, hruškovitý orgán, který slouží jen jako zásobárna žluče. Žluč se v něm tudíž netvoří, tu produkuje jícen. „V něm se postupně vytváří 1-1,5 litru žluči denně. Toto množství se z velké části skladuje v žlučníku tak, že voda a sůl se vstřebávají a asi 50 mililitrů koncetrované žluči je uloženo ve žlučníku do té doby, dokud se nevypustí do dvanáctníku.“

To se stane tehdy, když dostane signál, že do první části tenkého střeva dorazila potrava s obsahem tuků. „Mimochodem, nejkoncentrovanější žluč je ve žlučníku ráno po celonočním půstu. I proto se doporučuje snídat jídlo s malým množstvím tuků (máslo, mléko), jelikož to vypudí žluč pryč ze žlučníku a snižuje se tak pravděpodobnost tvorby kamenů,“ má jasno lékař.

Možné podráždění slinivky

Žluč nutně potřebujeme na trávení tuků. Bez ní podle odborníka naše tenké střevo nedokáže rozštěpit a vstřebávat tuky, také ani vitamíny, které jsou v tucích rozpustné. Mnoho cholesterolu, málo žlučových kyselin, porucha vyprazdňování žlučníku, překážky ve žlučových cestách, infekce a podobné mohou vést k tomu, že se složení žluče chemicky změní a začnou se kvůli tomu tvořit kameny.

Ne vždy však platí, že způsobují těžkosti. Většina postižených dokonce dlouho žádné příznaky nemá a o kamenech se dozvědí při náhodném zobrazovacím vyšetření dutiny břišní. „Tlak pod pravým žebrem, tupá či ostrá bolest vystřelující až po pravou lopatku v podobě žlučníkového záchvatu způsobí fakt, že žlučník vypudil žlučníkový kámen a jeho přechod žlučovody bolí. To by ale ještě nebyl takový problém. Komplikace se odvíjejí od velikosti kamene a místě, kde se zaklíní.“

Kdy je to nejnebezpečnější?

Pokud má kámen ve žlučníku průměr větší než jeden centimetr a nevejde se do žlučovodu, ve žlučníku narůstá tlak, který způsobuje silnou bolest a také zánět. „Pokud je kámen menší, pak v pohodě putuje dál, ale uzavře odtok z jater do střeva a objeví se žloutenka. Pacientovi následně zežloutne oční bělmo, ztmavne moč a zbledne stolice.“

Nejnebezpečnější situace nastává, pokud kámen uzavře místo ve dvanáctníku, kde vyúsťují všechny vývody - žlučovody a slinivka břišní. „Podráždění slinivky je pak největší komplikací žlučových kamenů. Akutní pankreatitida znamená, že zapálená slinivka se sama natráví vlastními šťávami. Ty jsou vůbec nejagresivnější v lidském organismu, jelikož jsou plné trávicích enzymů. Průběh může být tak dramatiký, že bez odborné pomoci může skončit i smrtí,“ tvrdí Horáček.

Žlučník ven

Podrážděný žlučník, například během svátků, nemusí automaticky znamenat, že jsou v něm kameny. „Čím víc mastného jídla sníme, tím více se žlučí vyloučí. Někdy může být na potřebné množství vytvářejícící se žluče žlučovod jednoduše příliš úzký a do dvanáctníku nestihne přitéct její potřebné množství.“

Jsou pacienti, kterým se tvoří málo žluče a nebo jim jednoduše žlučník nefunguje dobře. Takový pak musí dodržovat žlučníkovou dietu. Ta spočívá v tom, že se jí častěji, ale v menších porcích a užívají se také léky na podporu vylučování žluče.

Pokud žlučníkové kameny nezpůsobují problémy, odborníci doporučují žlučník šetřit dietou a nijak nezasahovat. „Problémy směrující ke vzniku komplikací jsou pak ale důvodem pro radikální řešení, kterým je samotné odstranění žlučníku. Při operaci se odstraňuje celý, a to včetně kamenů, a člověk bez něho může být bez větších problémů, žlučník je totiž jen zásobárna, žluč se sama tvoří v játrech,“ doplnil lékař.

