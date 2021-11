Verešová předvádí v Dubaji dokonalou postavu v titěrných plavkách. Tohle šejkové nerozdýchají

Modelka Andrea Verešová před časem unikla do zahraničí krátce po jejím pornoskandálu a zatím to nevypadá, že by měla v plánu se vrátit. Zdá se, že si Dubaj zamilovala hlavně proto, že v tamním počasí může celoročně pózovat u bazénu a těšit své fanoušky novými příspěvky.