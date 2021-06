Nejsem hrdina, tvrdí herec Měcháček, který si vyšlápl na Xavera Veselého. Ten chystá právní kroky

Herec Tomáš Měcháček patří k těm introvertům, co se rádi předvádějí na pódiu, ale mimo něj jsou celkem plaší. Aspoň tak jej popisují ti, kteří k němu mají blízko. V reklamě na českou banku září již několik let a diváci si jej oblíbili, aniž by věděli, jak se šikovný mladík jmenuje.

Do širokého povědomí se Tomáš dostal před pár dny, kdy přijal pozvání do živého vysílání pořadu Xaver a host v Českém rozhlase. Tam moderátorovi Lubomíru Veselému, řečenému Xaver, odpovídal spořádaně na otázky, vedl s ním běžnou diskuzi a téměř na konci pořadu ho zaskočil svou upřímností. Za svůj velmi otevřený názor směrem ke Xaverovi sklidil ohlas u té strany veřejnosti, která nesouzní se současnou vládou Česka, natož s viditelně proruskou inklinací Pražského hradu.

Nemám rád pokrytectví

Jak na roztržku v přímém přenosu došlo? Xaver se Měcháčka pár minut před koncem pořadu zeptal, co chystá nového. Ten odpověděl, že pracuje na vlastním stand-upu, ve kterém se chce zabývat lidským pokrytectvím. „Bude to hodinová show. Nemám rád pokrytectví a zbabělost. Vy třeba jste pokrytec a zbabělec, urážíte novináře a své kolegy v Českém rozhlase, porušujete Kodex Českého rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, kosíte v radě Českou televizi," pronesl směrem k zaskočenému moderátorovi herec.

Luboš Xaver Veselý: „Je to asi na delší debatu.“

Tomáš Měcháček: „Je to na delší debatu. Urážíte novináře, urážíte svoje kolegy v Českém rozhlase. Porušujete kodex ČRo. Kosíte Českou televizi v té radě.“ — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) May 26, 2021

Lubomír Veselý totiž ve svých televizních show na XTV dává prostor spíše vládnímu názorovému směru, kritizuje opozici, poměry v ČT a také nepokrytě propaguje osobní názory prezidenta Zemana. Vždyť také několik let moderoval Prezidentský Pressklub na Frekvenci 1, pravidelný pořad s prezidentem Milošem Zemanem, a osobně se účastnil i Hradem pořádaných party. A právě XTV se stala dalším bodem, který Tomáš Měcháček ve svém osobním výpadu vůči Xaverovi zmínil. „Já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že XTV platí ruská rozvědka. To je přece strašné. Ti, co zabili dva lidi ve Vrběticích, platí vaši televizi. To je strašné,” dodal stand up herec.

Přijde žaloba?

Za tato nařčení už Lubomír Veselý plánuje odplatu. Ve svém osobním pořadu Xaver Live oznámil, co proti odvážnému Měcháčkovi chystá on či samotná XTV? „Tato věc se dotkla kolegů z XTV, vůči nimž to bylo nefér. Vzhledem k tomu, jak se to šířilo po různých serverech, tak uznali, že je k tomu třeba přistoupit nějak zodpovědně, a připravují jakési prohlášení. Celou záležitost s panem Měcháčkem předali právní kanceláři, která se za jejich práva popere. Rozhodli tak majitelé XTV a já jsem byl postaven před hotovou věc a nakonec jsem si říkal, že je to takhle v pořádku,” dodal, že herce vyzývá k debatě: „Je to sympatický člověk, který určitě něco umí a má to určitě v hlavě porovnané. A troufám si říct, že je v zájmu nás všech, kdyby takové argumenty někdo položil na stůl. Vůbec si nedělám žádnou iluzi o tom, že bych v takové debatě musel obstát. Třeba má silnější argumenty pro věci než já, třeba mě opravdu přesvědčí o tom, že jdu ničit Českou televizi.”

Za svůj čin ale sklízí Tomáš Měcháček u jasně profilované části obyvatelstva ovace. Spolek Milion chvilek pro demokracii uvítal jeho otevřenost i názorové nastavení a využil jeho aktuální popularitu pro svou poslední velkou akci v Praze. Na pódiu v rámci Pochodu za spravedlivou vládu řekl Měcháček z pódia k protestujícím: „Omlouvám se, nejsem moc na proslovy, mně jdou spíš ty rozhovory. Proto budu stručný. Dostal jsem spoustu děkovných zpráv, které se zmiňovaly o mojí odvaze. Nepřijde mi, že bych dělal něco zvlášť odvážného, tak jako vám nepřijde, že byste dělali něco zvlášť výjimečného tím, že jste tady. Je to naprosto přirozené. Děkuji vám za to, že vytrváváte a že vytrváte ve svém boji za spravedlnost. Zní to jako strašné klišé, ale je to tak. Vytrvejte!”

