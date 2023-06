Petr Kučera získá Báru. O obchodní dům Zlatá labuť ale přijde

Ireniny kšefty s velitelem gestapa Gruberem, kterého hraje Jaroslav Plesl, neberou konce. Ačkoliv to někdy vypadá, že nemyslí na nikoho jiného než na sebe, celá její snaha je poháněna zoufalým přáním ochránit své nejbližší před Němci. Takovou cestu viděla právě ve sňatku Petra a smrtelně nemocné Markéty. To už jí nejspíš nevyjde, ačkoliv milenec Viktor si dojde ke zdi pro smrt.

Irena se snaží rodinu chránit

A Petr není jediný, koho se Irena snaží chránit. Její láska k Aleně, která je vzhledem k době absolutně nepřípustná, nažene mladou blondýnku do náruče Jakuba, jehož nabídku k sňatku se slzami přijme. Je jasné, že jedině tak se může ochránit před tím, co by ji jako lesbu za druhé světové války čekalo. Na sebe paní Mašková už vůbec nemyslí. Je však natolik zaslepena strachem, který před ostatními nedává najevo, že dalším spíše škodí, než pomáhá.

Tvůrci slibují velké finále první sezóny. Dozvíme se, kdo převezme správu nad obchodním domem Zlatá labuť, a jakou roli v tom bude hrát Irena. A co bude s Petrem? Ochrání Báru před neustálým zájmem gestapa? Doplatí na to on sám?

Jelikož se na veřejnost dostávají fotky z natáčení druhé řady, můžeme s jistotou tvrdit, že Báru Veselou ani Alenu Zimovou šibenice nečeká. Její představitelky se dokonce vydají na výlet na kole. To je jen důkaz, že scenáristé vyslyšeli přání diváků a kromě kbelských ateliérů ukážou tentokrát i dobové exteriéry. Nedávno například natáčeli v Měšicích za Prahou. Jakou roli v tom všem však bude hrát obchodní dům, který bude nejspíš pod správou nacistů, je zatím nejasné.

Norimberské zákony

Zlatá labuť se pomalu dostává do doby, kdy začíná velmi přituhovat a situace je ještě hrozivější než na začátku války. Začínají platit norimberské zákony, například ty o židovském majetku, říšském občanství nebo ochraně německé krve a cti, který byl už z roku 1925. „Mimomanželský styk mezi židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve je zakázán,“ píše se například v tom posledním. V protektorátu byly principy zakotvené v těchto zákonech poprvé použity v nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku v červnu 1939. Nadále k nim byla poté vydávána další nařízení, která znění upřesňovala.

Jde o prostředky, na jejichž základě byla prováděna cílená rasová diskriminace v Německu a jím okupovaných zemích. Vůbec první veřejná akce NSDAP proti židům proběhla už v dubnu 1933, kdy o pár dní později byla provedena rasová očista státního aparátu.

Zajímavosti

Zákon o říšské vlajce z roku 1935 prohlásil vlajku s hákovým křížem za říšskou vlajku.

Zákon o říšském občanství umožňoval být nositeli občanských a politických práv jen těm, kteří občanství získali.

Zákon o ochraně německé krve a cti mimo jiné stanovil, že byli židé zbaveni německého občanství a nesměli vykonávat veřejné úřady.

Seriál přituhuje...

Ačkoliv Petr Kučera nepochází z židovské rodiny, vlastnictví největšího obchodního domu přijde nacistům vhod. Navíc má židovského zlatníka, který už teď bojuje s prověrkami od gestapa, kdy ho bijí za to, že určitě schovává majetek.

Nutno říct, že seriál Zlatá labuť každým dalším dílem přitvrzuje. A je jasné, že toho může ještě hodně nabídnout. Otevírá totiž témata, na která se jinde běžně nedostane – například touhu po svatbě s Němkou kvůli záchraně majetku Kučerů, homosexualitu, dětské zloděje, podnikání Židů, nečekané výslechy, intriky i tajemství výměnou za moc. To vše v jednom obchoďáku, který je nejen úkrytem pro ty, které sužuje těžká doba, ale také prostorem k seznámení. Těžká rozhodnutí se však hlavním hrdinům ani v dalších dílech nevyhnou.

