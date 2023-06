Zlatá labuť bude pokračovat až po prázdninách. V létě opráší Nova staré klasiky

Už se stalo pravidlem, že během letních měsíců mají populární seriály pauzu a herci sbírají síly na podzimní natáčení. Jinak tomu nebude ani u Zlaté labuti, jejíž poslední díl odvysílá televize Nova 22. června.

Zlatá labuť ukáže, kdo se pod tíhou doby zlomí

Vyvrcholením první sezóny by mělo být převzetí nadvlády nad obchodním domem. Petr Kučera tak ve své funkci pravděpodobně nevydrží. Druhá řada ale slibuje ještě větší vhled do společnosti, která se zmítá pod nátlakem nacistů, rozvine také příběhy Báry, Ireny i Aleny.

„Osudů hrdinek a hrdinů našeho seriálu se dotknou konkrétní historické události, jako je fotbalový zápas Česko–Německo, vlastenecký pochod na Říp nebo bojkot veřejné dopravy. Nejen rodina Kučerových se ocitne pod obrovským tlakem. Diváci se dozvědí, kdo z našich postav se ukáže jako charakter a kdo se pod tíhou doby zlomí,“ říká kreativní producentka seriálu Klára Follová. A dokonce mysleli tvůrci i na to, co jim bylo od začátku vytýkáno – že se ve Zlaté labuti objevuje až příliš scén z kbelských atelirérů. „Nová sezona také nabídne více exteriérových scén, ukážeme nová atraktivní prostředí, točit budeme i se zvířaty. Změna čeká i herečky v rolích prodejních asistentek, obléknou totiž nové letní uniformy,“ dodává.

Policie Modrava má za sebou nelehké začátky

Na obrazovky se vrací seriál Policie Modrava, jehož natáčení s sebou přineslo nejedno úskalí. Když se v září 2008 natočil první díl, sklidil bujarý divácký ohlas. Od televize pak dostal režisér Jaroslav Soukup úkol, aby napsali dalších patnáct dílů. Trvalo to ale dva roky. Pak vypukla celosvětová finanční krize a celý projekt se zastavil. Seriál se do výroby dostal až v roce 2013.

„Začali jsme točit třetího června na ranči Vogelsang pod Kašperskými Horami. Jenže deset dní hustě pršelo a my točili exteriérové scény,“ vypráví režisér. „Jestli si vzpomínáte, je tam scéna s ‚mrtvým‘ koněm, kterého někdo otrávil. Zvěrolékař, pan Zelený ze Sušice, mu dal uspávací injekci a kůň měl přibližně čtvrt hodiny spát. Jenže ten ledový déšť ho probouzel po pár minutách. Nakonec jsme ty deštivé scény nějak natočili a pak se stal zázrak. Po týdnu deště vysvitlo sluníčko, modrá obloha a věřte nevěřte, tohle nádherné počasí vydrželo téměř dva měsíce, takže jsme potom první řadu seriálu natočili v pohodě,“ prozradil.

Každý týden s oblíbenými pořady

Na obrazovky se Policie Modrava vrátí v úterý a v neděli. Pondělky budou patřit Specialistům, tak jako obvykle, tentokrát však primárně reprízám – a to hned dvěma za sebou. To pro diváky ostatně není žádná novinka, už teď to tak funguje, ačkoliv první je vždy nový díl.

Ve středu se mohou diváci těšit na Výměnu manželek, v té další se dokonce představí známá celebrita Ornella Kotková se svým o 36 let starším manželem Josefem Kotkou. Pořad měl pár týdnů pauzu kvůli pořadu Pohlreichův souboj restaurací. To byl vůbec první kuchařův přesun na Novu z „domovské“ Primy.

Další dávku emocí nabídnou Malé lásky, ve čtvrtek nahradí Zlatou labuť komediální seriál Co ste hasiči? Po něm se mohou diváci těšit na Okresní přebor. Pátek a sobota bude klasicky patřit filmům, které diváci dobře znají, jako jsou například Babovřesky nebo Bobule. Ty už jsou takovou každoroční letní klasikou.

Na dalších stanicích se mohou diváci těšit například na nové tři epizody Kobry 11 (Nova Action), sitcom Krok za krokem (Nova fun), To je vražda napsala (Nova Gold) nebo Doktorku Quinnovou (Nova Lady).

Na Nova sport čeká diváky novinka. Televize nabídne mistrovství světa ve fotbale žen, které se bude hrát od 20. července do 20. srpna.

