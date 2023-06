Chyby v seriálu Ulice: Ani nekonečný seriál není neomylný

Postava herečky Markéty Stehlíkové si nese jedno malé tajemství – byla totiž těhotná celých jedenáct měsíců! Příchod Karlíka oznámila v lednu 2020, porodila ale až v listopadu téhož roku. Mohlo za to samozřejmě přerušené natáčení kvůli covidu, nutno však říct, že se produkce zrovna netváří, že v té době by se v seriálu zastavil čas. Ačkoliv u zvířat není delší březost ničím výjimečným – sloni si na svého potomka musí počkat celých 22 měsíců, žralok límcový dokonce 42 měsíců – u lidí je to přeci jen trochu nepravděpodobné.

Škatulata v Ulici

Bez pozornosti nezůstává ani dvojí role Vasila Fridricha. Ten se objevil jako právník, když v seriálu ještě hrála Libuška Nekonečná v podání Zuzany Vejvodové. Později naskočil do seriálu jako zubař a manžel Blanky Volákové, kterou hraje Linda Rybová. To ostatně není nic neobvyklého. Už v Četnických humoreskách se točili herci jako na běžícím pásu. Rekordmanem je Jiří Vobecký, který začínal jako vrátný v Luhačovicích, pokračoval jako místopředseda fašistického spolku a nakonec se z něj stal filmový producent ve Vídni.

Ani klasické výměny nebyla Ulice ušetřena. Potkala například postavu Adriany Peškové, kterou hrála nejdříve Dominika Kadlčková, poté Šárka Vaculíková, dnes Krausová. Ušetřena nezůstala ani Skyler, kterou si zahrála Sara Sandeva, poté Michelle Hansen, česká herečka s dánskými kořeny. U té diváci často kritizují její přízvuk a také to, že ačkoliv má být z Nizozemska, holandštinou vůbec nemluví. Záhada, proč scenáristé zvolili pro její zem právě část Beneluxu, zůstává nezodpovězená.

Kmotr dítěte

Do odchodu Sandevy však vnesl světlo sám představitel Franty, který upozornil na to, že hrát v nekonečném seriálu nemusí být pro herce vždy výhoda. „Pokud chcete získat herecké renomé a image, což Sara chtěla, nemůžete setrvávat v jednom projektu moc dlouho. Kdybych byl v její kůži a chystal se vydat na hereckou dráhu, odešel bych také. Přestože mě natáčení Ulice baví, přestože tam ty lidi miluju, přestože jsem kmotr dítěte Adriana Jastrabana,“ prozradil.

Kolem Matyáše Valenty se také vznášejí určité nelichotivé komentáře. V seriálu Ulice je skoro za sexuální symbol, ale mnoho diváků v něm stále vidí roztomilého malého klučinu. Ačkoliv se ho holky v seriálu nemohou nabažit, na diváky to působí přeci jen trochu jinak.

Další zajímavosti ze seriálu Ulice:

Když odešel představitel Matěje Jordána ze seriálu, tvůrci si ho přáli zpátky. Jakub Štáfek se ale vracet nechtěl, a tak si řekl o extrémně vysoký honorář. Když produkce jeho podmínky přijala, byl trochu v šoku a nastoupil tedy znovu. Během natáčení se Kristýna Ryška (v tu dobu Maléřová) sblížila s Matějem Podzimkem, kterého si později také vzala. Manželství ale nevydrželo a oba mají dnes jiné partnery – Kristýna se zamilovala ve svém rodném Rožnově pod Radhoštěm do člena tanečního souboru Jana, Podzimek zase do herečky Evy Josefíkové, kterou si také vzal. Oba mají dnes s novými partnery potomky. Když měl Franta v seriálu epileptické záchvaty, působili rodiče Matyáše Valenty, kteří jsou ve skutečnosti lékaři, jako odborní poradci při natáčení. V seriálu si zahrála také jeho sestra Anna Marie Valentová jako Ema. Během natáčení Ulice se láska Johana Mádra a Anny Kadeřávkové přenesla i mimo kamery. Vztah ale nevydržel. Nejčastěji stříhaným hercem v místním kadeřnictví byl Václav Svoboda – představitel Lumíra. Seriál vychází z německé předlohy z roku 1985 s názvem Lindenstrasse. Charaktery postav jsou velmi podobné, stejně jako znělka. Yvetta Blanarovičová přibrala kvůli své roli deset kilo. Když se připravovala na roli ženy s Alzheimerem, navštěvovala také specializovaná zařízení a zjišťovala si potřebné informace.

